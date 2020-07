Baki\u0107 je u subotu na Facebooku objavio da je Levitt stao na njegovu stranu, te jo\u0161 jednom na Twitteru pozvao University of Washington da isprave podatke.

<p>Kada je University of Washington nedavno objavio šokantnu projekciju da će do 1. listopada u Hrvatskoj od korona virusa umrijeti 1500 ljudi, među prvima je reagirao naš poznati poduzetnik <strong>Nenad Baki</strong>ć, koji je, kao vrstan matematičar, napravio novu projekciju.</p><p>U seriji tvitova argumentirao je da nešto ne valja s modelom i podacima koje je objavio University of Washington, a dobio je neočekivanu, ali čvrstu podršku izraelskog znanstvenika, dobitnika Nobelove nagrade 2013. godine, <strong>Michaela Levitta</strong>, koji se od izbijanja epidemije svakodnevno bavi analizama i projekcijama očekivanog kretanja broja zaraženih i umrlih.</p><p>Bakić je u subotu na Facebooku objavio da je Levitt stao na njegovu stranu, te još jednom na Twitteru pozvao University of Washington da isprave podatke.</p><p>- Pozivam IHMU (Institue of Health Metrics) UW (University of Washington) da ispravi GIGO model za Hrvatsku koji koristi krive inpute te nejasne algoritme producirajući ridikulozne projekcije te dovodi u pitanje integritet cijelog projekta - napisao je Bakić.</p><p>Zatim je pojasnio kako model koji predviđa 1500 mrtvih u RH do početka listopada najavljuje rast od 14 puta ili 11 odnosno 5 puta više nego u susjednoj Srbiji i BiH, gdje je epidemiološka situacija puno lošija. Uz 1500 smrti, nastavio je Bakić, model se oslanja na rast broja zaraženih na 17 tisuća.</p><p>Bakić je zatim pojasnio kako je prema zadnjim podacima zaraženost u RH oko 2 posto, što implicira stopu smrtnosti zaraženih (IFR - infected fatality rate) od 0,125 posto. Ako bi računali 'natraške', Hrvatska bi trebala imati 13,6 milijuna stanovnika kako bi se mogle realizirati pretpostavke tzv. GIGO modela koji je zastrašio Hrvatsku.</p><p>Bakić je primijetio da su njihovi stručnjaci u model uvrstili neke čudne podatke. Primjerice, zadnji podaci koje su uzeli odnosne se na one od 20. lipnja kad je bilo 107 mrtvih, a to je broj koji se držao još sedam dana.</p><p>Nakon serije tvitova u kojima je upozoravao UW i pozivao ih na ispravljanje podataka, na kraju su morali reagirati, a Bakićeve navode potvrdio je i Levitt.</p><p>Za podršku Bakiću ponudio je svoje grafikone koji su projecirali broj zaraženih i umrlih od COVID-19 u Hrvatskoj te je ukratko objasnio njihovo značenje ustvrdivši kako je situacija u Hrvatskoj prema njihovim izračunima blaga i pod kontrolom.</p><p>UW je na kraju objavio ispravljene podatke, što je Bakić objavio na Facebooku.</p><p><em>"Mala velika pobjeda (protiv lokalnih fearmongera): IHME (University of Washington) nakon mojih kritika ispravio model.</em></p><p><em>Sada više ne prognozira najvjerojatnije 1500, a u okvirima 95% vjerojatnosti čak do nemogućih 17.000 smrti od COVID-19 do 1.10., nego 122 (do 126).</em></p><p><em>Znači da ponovimo, umjesto 1500 do 1.10., sad su im projekcije 122 do 1.11. (Da se razumijemo, ne smatram ni te projekcije točnima - mislim da su premale).</em></p><p><em>Koliko vidim, važan je razlog popravak ULAZNIH PODATAKA ('observed'), kao što sam ponajviše kritizirao.</em></p><p><em>Nažalost ovakve baš pogrešne projekcije su dobro došle nekim profesionalnim širiteljima panike, a mislim da trebamo težiti istini, oprezu i primjerenom strahu, a ne destruktivnoj panici i zastrašivanju kad su utemeljeni na neistinama. Cui bono?"</em></p>