<p>Čelnica kluba <strong>Anka Mrak Taritaš </strong>rekla je na konferenciji za novinare uoči 36. sjednice Gradske skupštine da će središnja točka nove sjednice biti izviješće o proračunu za 2019. godinu.</p><h2>Manjak u ovome trenutku 413 milijuna kuna </h2><p>"Od prvog trenutka kada je bio predstavljen proračun pa do njegova izvršenja ništa se u ovome gradu promijenilo nije. Proračun je i dalje telefonski imenik, trpi sve brojke, jedna preraspodjela, druga, treća...", kazala je Mrak Taritaš.</p><p>Prihodi proračuna su 8,205 milijardi kuna, a rashodi 8,623 milijarde, pa je manjak u ovome trenutku 413 milijuna kuna.</p><p>"Izvršenje proračuna pokazuje da ide ono do čega je gradonačelniku stalo. On proračun doživljava kao svoj osobni interes, ono što mu je u interesu se realizira, ono što je interes građana se ne realizira", ustvrdila je Mrak Taritaš.</p><p>Upozorila je da se Grad ponovno želi zadužiti za 350 milijuna kuna, a iako piše da je taj novac za projekte, Mrak Taritaš drži kako se taj novac želi posuditi "samo da se ne ode u nedozvoljeni minus".</p><p>Gradski zastupnik<strong> Stanko Kordić</strong> kaže kako izviješća kasne i po više mjeseci, a nije teško zaključiti zašto. "Čekalo se da prođu izbori, s obzirom da sva izviješća pokazuju loše stanje, prije svega gradskih financija", tvrdi Kordić.</p><p>Kao primjer naveo je mjeru za roditelje odgajatelje, jer se svake godine u proračunu planira puno manji iznos od stvarnog. "Prve godine potrošeno je 200 milijuna kuna, druge 290 milijuna, treće 370 milijuna, u ovoj godini će to biti vjerojatno preko 450 milijuna kuna", ističe Kordić.</p><p>Unatoč tolikim sredstvima ta mjera nije urodila plodom, jer u Zagrebu, po podacima Zavoda za statistiku, nema pozitivnog prirodnog prirasta stanovništva. </p><h2>Na gradsku imovinu se troši četiri puta više nego što se uprihodi</h2><p>Gradska zastupnica<strong> Sonja Konig</strong> poručila je kako se s gradskom imovinom, resursima, i gradom ne upravlja dobro.</p><p>"Najbolji primjer za to su prihodi i rashodi od zakupa i iznajmljivanja imovine. Prihodi su 140 milijuna kuna, a rashodi 521 milijun kuna, skoro četiri puta više se utrošilo nego uprihodilo", kaže Konig.</p><p>Izviješće o stanju imovine pokazuje da Grad zajedno sa Zagrebačkim holdingom ima 7256 stanova, od toga ih se 866 koristi bez ikakve valjane osnove, a troškove snosi Grad.</p><p>"Slična je situacija i s korištenjem poslovnih prostora, bespravno se koristi 278 poslovnih prostora, a 349 ih je potpuno prazno. Odlukom gradonačelnika 28 milijuna kuna za naknade od najma i zakupnina je jednostavno otpisano", ističe Konig.</p>