Bandić je Jakuševec obećavao zatvoriti, a Tomašević rješenje nema. Građani bez strpljenja

Povijest odlagališta Prudinec-Jakuševec seže još u Jugoslaviju, odnosno nastalo je spontano nakon što je Zagreb poharala katastrofalna poplava 1964. Čim su ukrotili rijeku, ostali su brojni prazni rukavci upravo idealni za zatrpavanje. Unutra se zatirao komunalni, tehnološki i građevinski otpad. Na tom području hranilo se na tisuće svinja okolnih farmi, sve do 90-ih, kad su ga ogradili, pa sanirali. Pokojni gradonačelnik Milan Bandić godinama ga je obećavao zatvoriti, a svoju politiku na Jakuševcu je gradio i sadašnji gradonačelnik Tomislav Tomašević. Ni on nema rješenje, a građani su odavno ostali bez strpljenja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Odron smeća na Jakuševcu | Video: Marta Divjak/24sata

Bandić je obećavao riješiti smeće. Nije volio da Zagreb zovu Napuljem

Javno ću se spaliti na jakuševečkom smetlištu ako ga za četiri godine ne budem uspio sanirati, rekao je 2001. u svom stilu sad pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Radovi su bili gotovi nešto prije roka pa je mještanima obećao kako će to biti najljepše odlagalište u Europi i da će graditi spalionicu. - Nećemo stati dok posljednji kamion ne ode iz Jakuševca - pričao je Bandić.

Foto: Antonio Bronic/Vecernji list

Zabili su svoju zastavu: 'Na ovom brdu počinje bitka za Zagreb'

Na odlagalištu otpada Jakuševec-Prudinec podigli smo i zabili zastavu ‘Zagreb je NAŠ!’. Mi smo politička opcija koja zna i hoće riješiti problem otpada koji gradska vlast već 16 godina sustavno zanemaruje, zbog čega cijeli grad trpi veliku ekološku, zdravstvenu i ekonomsku štetu, napisali su 2017. iz političke platforme Zagreb je NAŠ, čiji je lider bio upravo Tomašević.

Foto: Zagreb je NAŠ

'Ništa u ovome mandatu, novi rok nam je 2026. godina'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je lipnju 2023. kako nije realno da će do kraja ovoga mandata zatvoriti odlagalište otpada Jakuševac. To je bilo njegovo predizborno obećanje, zbog kojeg je dobio brojne glasove u Novom Zagrebu. Poručio je da će to napraviti maksimalno do 2026. godine, no uvjet za to je otvaranje sortirnice i kompostane. Planovi za to i dalje stoje.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Za odvaljeno brdo u studenom krivili su velike količine kiše

Prvi znak da nešto nije u redu s dijelom odlagališta, za koji Grad Zagreb tvrdi da se ne koristi za navažanje otpada, bio je početkom studenoga 2023. Urušile su se tone smeća i tada, nasreću, nitko nije stradao. Uprava je čekala nalaz inspekcije kako bi mogli provesti hitnu sanaciju. Stanovnike je ‘pomeo’ novi val smrada, no stručnjaci su uvjeravali kako je sve u redu.