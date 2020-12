Renato Petek, zagrebački gradski zastupnik, na svom je Facebooku napisao da je zagrebački gradonačelnik danas, netom poslije potresa koji se osjetio i u Zagrebu, "organizirao paradu specijalnih vozila".

Bandić je čovjek bez srca! On je za potrebe političkog PR-a na Trgu organizirao paradu s 250 specijalnih vozila dva sata poslije današnjeg potresa", stoji u Petekovoj objavi.

"Grad i njegove službe moraju efikasno funkcionirati i sukladno protokolima i donesenim aktima u slučajevima kao što je potres i odmah krenuti raditi svoj posao, pomagati stanovnicima, a ne se probijati kroz zakrčene ulice do Trga za potrebe Bandićeve konferencije za medije. U vrijeme dok pomoć treba i Sisačko-moslavačka županija, on organizira smotru kamiona i strojeva, Tko je tu lud!?"

Bandić je, pak, sumirao štetu u glavnom gradu.

- Donji i Gornji grad su prioritet, stara gradnja.Dvadeset puta je manja šteta nego je bila prije 7 mjeseci. Ekipa iz grada, crvenog križa i Hitne pomoći i vatrogasaca je krenula prema Petrinji. Bit će još 200 specijalnih vozila biti na zagrebačkim cestama. Ne idemo kući dok se sve ne očisti. Na sreću, nema žrtava, ima lakše ozlijeđenih. Mahom su to ljudi koji su zaglavili u liftovima i paničnom bijegu po stubištima - rekao je.



- Molimo građane da ostanu kod kuće u svojim domovima. Želim vjerovati da je ovo danas zadnje podrhtavanje i da neće biti dodatnih podrhtavanja. Dao sam nalog da se obustavi tramvajski promet, međutim, blokiran je jer je Krško u prekidu pa nema napona struje. U kontaktu smo s HEP-om Zagreb, svaki čas će se struja uključiti i tramvaji će napustiti Ilicu, Vlašku do Kvatrića i do Črnomerca, da možemo u određenom roku počistiti grad.