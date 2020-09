Bandić je odveo Zagreb u minus od čak 1,3 milijarde kuna...

Milan Bandić ne vidi ništa loše u svom besmislenom trošenju nego za sve probleme okrivljuje i Plenkovićevu vladu, od čije pomoći živi. HDZ je odlučio da mu to više neće tolerirati i tu počinje politički rat...

<p>Grad Zagreb će zadnji bankrotirati u ovoj zemlji, a to znači nikad. Grad Zagreb će imati novca za prioritetne projekte i ima novca i imat će novca za sve ono što trebamo da pobijedimo Covid, poručio je u srijedu zagrebački gradonačelnik Milan Bandić braneći se od napada gradskog HDZ-a da vodi grad u bankrot.</p><p>Iako su koalicijski partneri u gradu, a do izbora su to bili i na nacionalnoj razini, iz poruka HDZ-a je jasno vidljivo da se pokušavaju odvojiti od Milana, kojeg su dosad samo povremeno i stidljivo kritizirali.</p><p>HDZ pokušava naći novog čovjeka koji bi imao koliko-toliko šansi pobijediti Bandića, a i ljevica pregovara o zajedničkom kandidatu. Sljedeći svibanj trebao bi biti kraj Milana Bandića po njihovom vjerovanju i njegove 20-godišnje vladavine. Ali sve je to pripremanje ražnja dok je zec još u šumi. Jer Milan Bandić neumorno obilazi kvartove, unatoč velikoj krizi u proračunu, nije srezao baš ništa što bi mu moglo odnijeti glasove, poput plaća gradskim zaposlenicima, iako je to najavio.</p><p>Nije srezao niti jednu pomoć, a jedino što pada su investicije u održavanje i gradnju komunalne infrastrukture. On se drži provjerenog recepta da napravi neku ulicu, a da se ljudi uglavnom ne pitaju a koliko se ulica moglo obnoviti tim proračunom. Rijetko tko čeprka po brojevima u 7,6 milijardi kuna “teškom” proračunu Zagreba, koji je već 20 godina pod apsolutnom kontrolom Mikija.</p><p>Uz to treba dodati i izvanproračunske korisnike, pa dolazimo do kontrole od 10 milijardi, a ako u jednadžbu ubacimo i Zagrebački holding i gradska poduzeća, eto nas na 15 milijardi kuna godišnje pod kontrolom jednog čovjeka.</p><p>Taj novac je jednak proračunu Splita kao drugog najvećega grada za više od 10 godina! </p><p>Ali zato Bandić zna da ljudi vrlo loše reagiraju ako im ukinete pomoć koju ste jednom odobrili, pa ih samo gomila i ništa ne ukida iako ga i njegovi suradnici upozoravaju da su neke pomoći neodržive. Recimo, za novotariju koju je Bandić uveo - da osigurava plaću za roditelje koji se brinu o djeci.</p><p><em><strong>Cijeli tekst pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 11. rujna</strong></em></p>