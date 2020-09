Bandić nije došao na otvaranje reciklažnog dvorišta. Mještani Črnomerca idu u novi prosvjed

Iz zagrebačke Čistoće poručuju kako je sve po propisima, te kako će ulaz u reciklažno dvorište, koji je sad tik pored autobusne stanice, biti premješten. Tamošnji stanari nisu zadovoljni objašnjenjima

<p>Stanari zagrebačke <strong>Ulice Črnomerec</strong> i okolnih ulica okupili su se u petak ujutro na novome reciklažnom dvorištu koje je postavljeno na Opatičkoj livadi, na vrlo prometnoj cesti, između kuća, te odmah pored autobusne stanice s koje djeca idu u školu.</p><p>Iako se najavljivalo da bi gradonačelnik <strong>Milan Bandić</strong> mogao navratiti da službeno otvori dvorište, to se nije dogodilo. No stanovnici najavljuju kako će se spontano okupiti i u subotu, jer ne prihvaćaju pojašnjenja iz Vijeća gradske četvrti i Grada da se radi o mobilnom reciklažnom dvorištu koje je tu "privremeno". Kako kažu, već desetljećima traže vrtić, mogao se tu izgraditi i park kojeg kvart nema, a za reciklažno je bilo i prikladnijih lokacija u kvartu.</p><p>Iz gradske Čistoće poručuju kako je sve po propisima, te kako ta površina odgovara lokacijom i uvjetima za postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta. Napominju kako je budući ulaz biti smješten desetak metara južnije, te će tako predstavljati sigurnije rješenje za sudionike prometa.</p><p>- Mobilno reciklažno dvorište je pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a koja služi odvojenom prikupljanju propisanih vrsta otpada. Mobilno reciklažno dvorište sastavljeno je prenosivih spremnika i kontejnera. Nijedan dio mobilnog reciklažnog dvorišta nije fiksna građevina. Mobilno reciklažno dvorište je definirano Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 81/20), članak 20. U svakoj gradskoj četvrti nužno je osiguravanje barem jednog reciklažnog ili mobilnog reciklažnog dvorišta - navodi se u odgovoru koji potpisuje Mirella Strenja iz Službe za odnose s javnošću Čistoće.</p><p><strong>Kako tumači, radno vrijeme reciklažnog dvorišta započinjat će nešto kasnije od ostalih, i to u osam sati, nakon odlaska djece u tamošnju osnovnu školu, a spremnici će se prazniti kad u ulici nema prometnih gužvi.</strong></p><p>- Sve manipulativne radnje na mobilnom reciklažnom dvorištu odvijat će se odgovarajućom opremom i što većom pažnjom kako bi razina buke bila u granicama normale. Na mobilnom reciklažnom dvorištu nema otpada koji bi svojim mirisima štetio okolini. Sve odvojeno prikupljene vrste otpada odvoze se ovlaštenim oporabiteljima i otpad se kao takav ne skladišti na reciklažnom dvorištu. Postojanje i rad budućeg reciklažnog dvorišta usmjereni su cilju poboljšanja zadovoljstva građana dostupnošću različitih vrsta spremnika za tridesetak vrsta otpada iz kućanstva što će u konačnici rezultirati ljepšom i urednijom gradskom četvrti, kako se u praksi pokazalo za sva trenutno postojeća fiksna i mobilna reciklažna dvorišta uklopljena u urbanu sredinu grada Zagreba. Okvirno se može računati da je gravitacijsko područje ovom mobilnom reciklažnom dvorištu u radijusu od 2 do 4 km. Vlasnik parcele je Grad Zagreb, a postojeća površina se ranije koristila kao skladišni prostor - poručuju iz Čistoće.</p>