Bandić novinarki: A zakaj ste nervozni, vama nema pomoći!

Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 'dr. Andrija Štampar' rekao je da je do danas bilo 2007 testiranja od čega je 267 osoba pozitivno. U karanteni se nalazi 12 osoba, psihološku pomoć dobiloje 2855 osoba, obavili su 83 dezinfekcije prostora. Očekuje da će se od danas raditi oko 200 testiranja dnevno i to namjeravaju dignuti na 300 testiranja svaki dan

Marko Rašić, načelnik PU zagrebačke, rekao je da je prioritet policije borba protiv korona virusa i provedba mjera.

POGLEDAJTE VIDEO:

Završio prvi sastanak Stožera civilne zaštite grada Zagreba: Tema potres i pandemija korona virusa Reporterka: Maja Krištafor Objavljuje 24sata u Ponedjeljak, 6. travnja 2020.

- Imamo i dalje ljudi koji krše mjeru, imamo 4195 ljudi u samoizolaciji i 790 dojava o kršenju. Čak 224 osobe kršile su mjeru samoizolacije. Što se tiče ugostiteljskih objekata, u 21 slučaju smo utvrdili kršenje mjera ugostiteljskih objekata i trgovina i 9 slučajeva građana koji su kršili mjeru. U zadnja 24sata imali smo 68 propusnica koje nisu valjane, ukupno 754 od početka mjera. Nažalost, 8 policijskih službenika pozitivno je na korona virus. Stanje sigurnosti je dobro, bilježimo pad kriminaliteta i pad teških krađa i provala u domove. Od potresa do danas evidentirano je 13 provala, od čega je 7 bilo pokušaja. A u centru grada nemamo niti jedno kazneno djelo - dodao je Rašić.

Direktor plinare Tomislav Mazal objasnio je situaciju s isključivanjem plina:

- Gradska plinara Zagreb je pola sata nakon potresa savjetovala građane da preventivno zatvore plin ako vide oštećenja ili osjete miris. Zakonski smo odgovorni za sigurnu distribuciju plina i kad imamo bazu s oštećenjima moramo izaći na teren i preventivno zatvoriti plin. Naveli smo postupke koji prethode sigurnom puštanju plina u sustav. Nažalost, dogodila se situacija koja traje duže od 13 godina. Još 2007. izmijenjeni su tehnički propisi za dimnjake a 2014. je EK donijela direktive o eko trošilima koja se moraju ugrađivati. Današnja situacija je takva da plinara bez izjave statičara i izjave dimnjačara po zakonu ne smije pustiti plin u sustav. Molim građane da shvate da, iako se čini da je s instalacijama plina sve u redu, postoji opasnost od trovanja. Nemamo veze s bojlerima i s ugradnjom u stanove. Mi moramo biti sigurni da građani dobivaju plin na siguran način - rekao je Mazal.

Na pitanje novinara da dimnjačari ne žele dati pozitivan nalaz ako nema bojlera, Mazal je rekao kako dimnjačari tvrde da to nema veze s bojlerima nego s tehničkom ispravnošću.

- Mi u tom slučaju jedino možemo pustiti plin u zgradu i plombirati trošila - kaže Mazal.



Za govornicu je zatim stao gradonačelnik Milan Bandić:

- Zagreb je jedini grad na svijetu koja ima dvije nedaće, Covid-19 i potres, O psihološkim i gospodarskim posljedicama ćemo tek vidjeti. Želim se zahvaliti dvostruko našim sugrađanima, i želim se zahvaliti dragom Bogu što nam je dao lijepo vrijeme u Velikom tjednu. Ovu utakmicu koja je pred nama dobit ćemo svi zajedno. Trebat će nam više solidarnosti. Ovo mi liči na supermaraton, a i mi ćemo nešto napraviti da se ovo ne ponovi. Jer nakon potresa dođu opet potresi. Ljudi koji znaju više o seizmologiji kažu da smo imali samo 1 Richter više, dakle 6,4, da bi i Gornji i Donji grad bili sravnjeni sa zemljom . dodao je Bandić.

Na pitanje novinarke televizije N1 zašto tek sada, dva tjedna nakon potresa i više od mjesec dana nakon prvog slučaja korone saziva konferencije i je li to njegov pokušaj peglanja imidža, Bandić je rekao:

- Znate što je Isusu rekao kad su ga razapinjali? On im je oprostio ali ih je žalio. Nikad nisam građane optužio za potres, a vi nemojte ovako raditi, postoje i europske direktive koje to brane. Zakaj ste nervozni, vama nema pomoći? Kladio sam se jučer s mojima na kolegiju da će biti to pitanje - rekao je u monologu.

- Nemojte mi izjave vaditi iz konteksta, nisam ih optužio za potres, pustite moje izjave - dodao je Bandić.

Domagoj Margetić, slobodni novinar, postavio je pitanje tko je izdao nalog da se srušeni povijesni dijelovi zgrada odnesu na Jakuševac.

Bandić je rekao da je nalog dao dragi Bog koji je izazvao potres i da se ono što se srušilo ne može vratiti. Rekao je da je sve osim fotkanja srušenih dijelova i izrade replike obično sijanje iluzije.

Tema: Hrvatska