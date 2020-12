Bandić obišao Dumovec, kaže da je sve u redu i da je Zagreb najnapredniji u brizi za životinje

Nakon šokantnih fotografija o stanju u Azilu Dumovec, gradonačelnik Milan Bandić je otišao u inspekciju. Zaključio je da je sve u redu i da je Zagreb najnapredniji grad u brizi za životinje u ovom dijelu Europe

<p>Gradonačelnik <strong>Milan Bandić</strong> u ponedjeljak se osobno otišao uvjeriti u situaciju i okolnosti u skloništu za nezbrinute životinje grada Zagreba. Na svojoj Facebook stranici je najavio posjet uz fotografiju sebe i svog psa Rudija. </p><p> - Zahvaljujem svima na javljanju, brizi i empatiji koju iskazujete prema životinjama. Ni jedan kućni ljubimac ne zaslužuje patnju. Podsjetit ću na velikog Dostojevskog koji je rekao: 'Čovječe, ne ponosi se svojom 'superiornošću' nad životinjama, jer one su bez grijeha, dok ti svojom veličinom oskvrnjuješ zemlju' - napisao je<strong> Bandić.</strong></p><p>Tijekom obilaska u pratnji novinara nisu utvrđene nikakve nepravilnosti, Bandić poziva da svi oni koji imaju zamjerke na rad skloništa i dalje prijavljuju te da će svaka nepravilnost biti uklonjena najbrže moguće. S njim je bio i ravnatelj Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba Damir Skok, pod čijom nadležnosti je i sklonište u Dumovcu. Skok je rekao je kako je riječ o starim fotografijama koje su nastale tijekom redovitog čišćenja koje se u azilu provodi najmanje dva puta na dan, a po potrebi i više posebice kod bolesnih životinja. Naglasio je i da je pas Vučko s fotografija sretno udomljen gotovo pola godine. No, s obzirom na to da životinje dolaze uglavnom s ceste, često jako ozlijeđene i bolesne Skok je poručio da prizori ponekad izgledaju zastrašujuće, odbacivši bilo kakvu mogućnost zanemarivanja ili zlostavljanja životinja. </p><p> - Rad u Skloništu uređen je nizom protokola i kvaliteta tog sustava potvrđena je vanjskim neovisnom nadzorom te posjeduje ISO certifikat kvalitete. No, s ciljem zaštite životinja i vodeći se njihovom dobrobiti Sklonište će preispitati i poboljšati organizaciju i nadzor rada te komunikaciju i međuljudske odnose između djelatnika i volontera. Grad Zagreb kao najnapredniji grad u brizi za životinje u ovom dijelu Europe nastavit će pozorno pratiti sve vezano uz Sklonište u Dumovcu - stoji u priopćenju iz gradonačelnikovog ureda. </p>