Bandić: Subvencionirat ćemo ugradnju bojlera i dimovoda!

Zagrepčani u središtu Zagreba ipak bi trebali dobiti pomoć za nevjerojatnu situaciju s bojlerima u kojoj su se našli nakon potresa. Kako smo već opširno pisali, da bi onima koji se griju na plin dimnjačari dali atest da se mogu ponovno priključiti na plin, traže od njih ugradnju novih, kondenzacijskih bojlera. Ti bojleri su štedljiviji, sigurniji, ali iziskuju ogroman trošak. Procjene su od 20 do 30 tisuća kuna po stanu s troškom radova jer se mora se zamijeniti i cijela dimovodna cijev za zgradu, a to znači i preinaku dimnjaka. Dakle, nemoguće je da jedan stanar stavi novi bojler, to moraju učiniti svi.

Oni koji su imali do prije par mjeseca ateste o ispravnosti dimnjaka, sada ne mogu dobiti plin zbog regula oko kondenzacijskih bojlera. Plinara inače kaže da oni ne uvjetuju takve bojlere, ali ih uvjetuje Ministarstvo graditeljstva i dimnjačari.

Stanari koji već imaju trošak obnove, tako bi trebali mijenjati i dimovodne cijevi i bojlere. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je danas najavio da će Grad Zagreb ipak pomoći.

- Propisi nalažu ugradnju kondenzacijskih bojlera i to je standard. Radimo analizu cijene kondenzacijskih bojlera, dimovodnih cijevi i ugradnje. Do srijede bi ona trebala biti gotova. Subvencionirat ćemo njihovu ugradnju -rekao je Bandić.

Zatražio je i od Ministarstva financija da ispuni zahtjev Grada i ostavi im oko 900 milijuna kuna godišnje koje Zagreb uplaćuje za pomoć manje razvijenim općinama i gradovima. Također, potvrdio je ono što smo već objavili, da će rezati plaće za oko 24.500 zaposlenih u Gradu, gradskim ustanovama i tvrtkama i Zagrebačkom holdingu po principu stratifikacije.

- Idemo na kresanje primanja kako bi prebrodili ovu tešku situaciju s potresom i zarazom. Cilj je teret rasporediti ravnomjerno. Ne može se isto rezati meni koji ima 19.000 kuna i onome tko zarađuje 6000 kuna - rekao je Bandić koji kaže i da u prvih nekoliko dana travnja gradska blagajna ima 30 posto manje prihode.

Kako smo ranije objavili, potvrđeno nam je da bi najveći rez trebao biti 20 posto za one s najvećim plaćama.