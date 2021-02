Proljetno vrijeme u Zagrebu koje traje zadnjih dana zadržat će se najmanje do kraja tjedna, ali to ne sprečava gradsku upravu na čelu s Milanom Bandićem da na sanjkalištu na Cmroku proizvodi umjetni snijeg.

Čitatelj nam je poslao stanje vodomjera na gradskom sanjkalištu od prije mjesec i pol i sadašnje stanje.

- Potpuno mi je neshvatljivo to razbacivanje novcem - kaže.

Za umjetni snijeg je potrebna voda, a vodomjer pokazuje da je u 40 zadnjih dana potrošeno 413 kubičnih metara vode ili 413.000 litara. Cijena kubika za pravne osobe, što je i Grad Zagreb, je 27 kuna. To znači da je u malo više od mjesec dana za vodu potrošeno 11.151 kuna. Prosječno kućanstvo mjesečno troši od 10 do 15 kubika vode. Naravno, to nije jedini trošak sanjkališta na proljetnim temperaturama. Postavljena je infrastruktura za umjetni snijeg, a tamo je i specijalno vozilo ratrak kojim se on ravna.

I dok račune za promašene projekte plaćaju građani metropole, Bandić umjesto da začepi rupe iz kojih nekontrolirano curi novac, bezbrižno u društvu bliske suradnice, zastupnice u zagrebačkoj skupštini i bivše misice Natalije Price, obilazi obrtnike u centru grada.

Krajem prošle godine Bandić i Prica snimljeni su u trgovini s bundama, a nedavno su posjetili i elitnu zlatarnicu u najužem centru Zagreba. Zaposlenik zlatarnice kratko nam je rekao kako gradonačelnik i njegova suradnica nisu ništa kupili, nego su došli u obilazak.

- Raspitivali su se o problemima s kojima se susrećemo u vrijeme epidemije, ali i nakon potresa - rekao je zaposlenik.

Podsjetimo, Bandićeva uzdanica kandidirana je za Zagrepčanku godine uz obrazloženje da je nagradu zaslužila zalaganjem i rezultatima rada kao maksimalno angažirana zastupnica, a kolege su izbrojili da se u tri godine za riječ javila četiri put.