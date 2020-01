Bandić u Čistoću uvalio frenda, koji ne zna ništa o otpadu?!

Milan Bandić je u Čistoću, tvrtku koja bi trebala riješiti novi model gospodarenja otpadom u Zagrebu, koji se već mjesecima doslovno guši u smeću, 2. siječnja ove godine zaposlio generala Vladu Šindlera. Ovaj umirovljeni časnik hrvatske vojske nema nikakvog iskustva u poslovima gospodarenja otpadom, piše Net.hr.

Ono što se o Šindleru zna, osim o njegovom vojnom djelovanju, je to da je prijatelj Milana Bandića, viđen je s gradonačelnikom na neformalnim druženjima i revni je aktivist njegove stranke Bandić Milan 365.

U siječnju 2019. general Vlado Šindler je izabran i za predsjednika Foruma branitelja – Domovinski zbor Stranke rada i solidarnosti. U svom nastupnom govoru rekao je da će prvenstvena zadaća Foruma biti "skrb za jačanje ugleda i statusa branitelja Domovinskog rata, pri čemu će dobar putokaz biti ono što je Grad Zagreb napravio za branitelje", piše Net.

Bandić je tako nastavio s praksom ubacivanja svojih ljudi, bandićevaca, u gradske tvrtke, a prema Netovim informacijama, Čistoća je ovih dana dobila još nekoliko novih kadrova iz Bandićeve stranke.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Za mjesta koordinatora 1 i 2 koeficijent plaće je 6,2 te se pretpostavlja da će ti koordinatori doseći plaću i do 17 tisuća kuna, a koordinator 3, Vlado Šindler, zaposlen je formalno na pola radnog vremena, na četiri sata dnevno, za nepoznat iznos. Upravo onako kako sada to dopušta zakon umirovljenicima.

No, u slučaju Bandićeva prijatelja Šindlera radi se o iznadprosječno visokoj mirovini umirovljenog časnika, a na tu će mirovinu sada sjesti i plaća iz Čistoće. I na mjesta prvih dvoje koordinatora zaposleni su, prema informacijama Neta, osobe koje nemaju stručnih referencija za sređivanje stanja oko nagomilanog smeća, ali general – ipak ostaje posebno neobična pojava.

No, nejasno kako će ti ljudi pomoći Čistoći da riješi ogroman problem otpada u Zagrebu, jer kao i puno puta do sada, nisu dovedeni stručni ljudi, nego ljudi poput Šindlera, koji o zbrinjavanju otpada ne zna apsolutno ništa niti se sličnim poslom ikada bavio.

Net.hr nije mogao ući u trag nikakvom natječaju iz kojeg bi se vidjelo kako je točno zaposlen Bandićev prijatelj Šindler. No, moguće je da je do svog novog ureda u Čistoći došao zahvaljujući zapošljavanju preko agencije. To je uobičajeni put kamufliranja tragova.

Net.hr-u je iz Čistoće potvrđeno da je u proteklih godinu dana broj zaposlenih u toj tvrtki porastao za 157 novih, čime je ukupan broj zaposlenih došao na 1941.