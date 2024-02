Bandićev 'kralj javne rasvjete' je tužio Hrvatsku. Tvrdi da tu nije imao pravedno suđenje

Suradnik Milana Bandića, samozvani kralj javne rasvjete Mijo Marošević pokrenuo je protiv Hrvatske postupak pred Europskim sudom za ljudska prava jer tvrdi da na hrvatskim sudovima nije imao pravedno suđenje, piše N1.

Vrhovni sud RH je Maroševiću u listopadu 2021. potvrdio presudu kojom je osuđen na tri godine zatvora jer je od 2005. do siječnja 2009. uzimao proviziju od pet posto kako bi osigurao posao određenim dobavljačima.

Potvrđenom presudom kažnjen je i Petko Gavrilović, suvlasnik tvrtke ‘Gamont’, jedan od poduzetnika koji je kao i Marošević slovio kao iznimno blizak pokojnom gradonačelniku i njegovim ljudima. Za pomaganje Maroševiću u primanju mita kažnjen je uvjetno, s godinom dana zatvora uz rok kušnje od tri godine.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

USKOK je dokazao da je Marošević kao voditelj gradskog odsjeka za građenje i održavanja javne rasvjete krajem 2005. tražio proviziju od dobavljača za svaku nabavljenu svjetiljku određenog proizvođača. Donio je odluku da se ugrade svjetiljke baš Hellux Elektre iz Češke. U idućih tri godine Marošević je za to primio oko 1.700 eura mita.

Osuđen je i jer je 2007. iskoristio položaj i lažno tvrdio da ima odlučujući utjecaj na plaćanje računa za održavanje javne rasvjete. Zato je od firme Elektrograđenje koja je obavljala poslove podizvođača na održavanju javne rasvjete tražio novac ne bi li im bili plaćeno odrađeni poslovi, ali i za dobivanje budućih poslova.

Pravomoćnom presudom naloženo mu je da državi vrati oko 5,7 milijuna kuna, odnosno nešto više od 765 tisuća eura.

Nije dokazao porijeklo novca

Do 1995. godine Marošević nije stekao znatniju imovinu. No vještačenjem imovine i svih prihoda njega i članova njegove obitelji u razdoblju od 1995. do 2015. utvrđen je nesrazmjer u iznosu na zakonite prihode i vrijednost imovine u iznosu od 5,738 milijuna kuna. Sud nije prihvatio njegovu obranu da su mu članovi obitelji, kumovi i prijatelji davali pozajmice koje im nije vraćao, a za koje nisu imali pisane potvrde.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Svjetiljke su u razdoblju od prosinca 2005. do siječnja 2009. ugrađene na pet lokacija u Zagrebu. Da bi došao do novca za već obavljene poslove i ušao u igru za nove mito je morao plaćati i Zvonko Tolić iz Elektro Građenja, tvrtke koja je bila podizvođač Elektre Zagreb koja je za Grad Zagreb obavljala poslove vezane za javnu rasvjetu.