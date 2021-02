Malo tko je od mojih kolega radio vikendom. Ljudi su išli na vikendice, more i slično pa me znalo zapasti da vikendom odradim i do deset vjenčanja, što se dobro plaćalo, oko tisuću današnjih kuna, pa se dalo dobro zaraditi, ispričao je jednom Milan Bandić o tome kako je postao 'čovjek iz naroda'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bilo je to '90-ih kada je, uz mentorstvo Zdravka Tomca, počeo svoju političku karijeru kao zastupnik SDP-a u zagrebačkoj gradskoj skupštini.

Bandić je, nakon što je Ivica Račan postao premijer 2000. godine, postao njegov izbor za gradonačelnika Zagreba. Kandidirao se i uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima 2000. te na redovnima godinu kasnije.

Bandić je s mjesta gradonačelnika morao odstupiti 2002. nakon skandala kada je uhvaćen u vožnji u pijanom stanju te je pokušao podmititi policajca koji ga je uhvatio. No na izborima 2005. opet postaje gradonačelnik, kao i 2009., 2013. te 2017. godine. Mijenjali su se predsjednici i premijeri, ali ni brojne afere ni uhićenje 2014. godine nisu ga izbacili iz gradonačelničke fotelje.

Sa suprugom Vesnom rijetko se pojavljivao u javnosti, uglavnom na glasovanjima na izborima ili u probranim svečanim prigodama.





Član SDP-a bio je do 2009. godine kada se odlučio, suprotno volji stranke koja je kandidirala Ivu Josipovića, i on sam kandidirati za predsjednika RH. Tada je konačno puklo između njega i Račanovog nasljednika Zorana Milanovića.

Bandićev mitski ritual, trčanje prije zore na igralištu u Kušlanovoj ulici, nije mogao proći bez njegovog vjernog suputnika, psa Rudija.

Kao gradonačelnik sretao se s poznatima i nepoznatima, ugošćavao svjetske lidere i razne megazvijezde, ali i obične ljude koji su mu bili čvrsta biračka baza. Bio je kum na mnogim svadbama i krštenjima, dijelio pomoć tko god je zatražio i to je bio jedan od recepata njegovog dugogodišnjeg ostanka na vlasti.

Ništa se u Zagrebu nije moglo napraviti bez njegova znanja i amena, uključujući i brojne poslove: Od građevinskih investicija, izgradnji fontana i spomenika do upravljanja sportskim klubovima.

Njegovu vladavinu uzdrmalo je uhićenje 2014. godine i brojni naknadni sudski procesi zbog malverzacija.

Unatoč svemu, vratio se u gradonačelničku fotelju i, vidno narušenog zdravlja, najavio kandidaturu za još jedan gradonačelnički mandat na izborima u svibnju 2021. No tijelo nije izdržalo sve napore kojima se izložio. Posljednja javna pojavljivanja bila su mu u četvrtak, kada je bio na pogrebu rukometne legende Zlatka Saračevića te na proslavi 150. godina Zagrebačke filharmonije.