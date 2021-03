Jelena Pavičić Vukičević koja mijenja preminulog gradonačelnika Zagreba Milana Bandića i kandidatkinja je njegove stranke, odlučila se za taktiku “ono što je Bandić dobro napravio prigrli, a za ono loše pravi se kao da nisi bila tu”.

I izvukla je iz naftalina većinu neispunjenih obećanja bivšeg gradonačelnika, ali upakirala u novo ruho. Objavila je i dvominutni video u kojem najavljuje što će sve učiniti, a vodi i video dnevnik u kojem se na društvenim mrežama obraća građanima. U njenim javnim nastupima smo mogli saznati da je najveće nesuglasje nje i Bandića bila magnolija na Trgu žrtava fašizma, a o optužnicama i korupciji ne govori. Nego sve pokriva frazom da je bilo grešaka.

Pavičić Vukičević ipak mnogi i podcjenjuju kada joj ne daju puno šansi. Jer ona će nastaviti sve što i Bandić, ali nudi se kao novo lice bez bilo kakvih mrlja i korupcijskih repova. Sasvim dovoljno da bi mogla biti veoma ozbiljna kandidatkinja za drugi krug. Tako se Pavičić Vukičević nenadano našla u situaciji da spašava i stranku i nasljeđe Bandića iako je već bila najavila gradonačelniku da se iz politike povlači, te odlazi suprugu u Švedsku.

Njena strategija za kampanju se otkrila već na dan predstavljanje kandidature kada je upitana za Luku Čuljka, ravnatelja Javne ustanove Maksimir kojeg je DORH optužio za uznemiravanje zaposlenica. Rekla je da svi koji misle takvo što činiti, bolje da sami daju otkaze jer će ih smijeniti. Kao da Čuljak nije bio na tribinama njene stranke, nije vodio gradski ured i nisu ga upravo oni imenovali na tu funkciju kao svog provjerenog čovjeka. Kao da nema ništa s tim iako je uz Bandića 24 godine.

U videu koji je objavila i u video dnevniku, vidi se ista taktika. Neki analitičari su primijetili razliku, Jelena je upadljivo sama, dok je njen prethodnik uvijek bio sniman među ljudima. Ali čini se da Bandićevci, kao i HDZ 2016. baca sve karte na novo lice. HDZ tada na Plenkovića, oni sada na Pavičić Vukičević.

- Jedan od važnijih izazova je urbana obnova Zagreba kojom ćemo naš grad istinski uvesti u 21. stoljeće - kaže u videu iako je Bandić prije 21 godinu postao gradonačelnik na početku 21. stoljeća i bezbroj puta ponovio “stvaranje metropole 21. stoljeća”.

Pavičić Vukičević to sad svečano obećava. Važna poruka koju šalje je da neće biti rezanja socijalnih prava, gubitaka radnih mjesta u upravi i smanjenja pomoći. I time puca na one birače koji žele zadržati postojeće stanje. Novost je da obećava slušati mišljenje građana, ali za razliku od svog prethodnika: digitalno. Pitat će ih kaže, o svakom projektu. Pavičić Vukičević sada obećava i novi Maksimirski stadion, a i Bandić je na početku svog prvog mandata obećao njegov dovršetak. A on je i dalje ruglo.