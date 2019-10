'Bandiću želim zdravlje, kako bi mogao odgovarati za svu štetu'

Gradske su vlasti obmanule javnost te skandalozno i neodgovorno postupile tijekom i poslije požara. Stoga ćemo u sličnim situacijama od sada sami platiti i organizirati analizu zraka te sve obznaniti javnosti, izjavio je danas gradski zastupnik Renato Petek (Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez) na temu srpanjskog požara na odlagalištu Jakuševec.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

- Potpuno se slažem s izjavom gradonačelnika - Najvažnije da je čovjek zdrav. Omiljena je to izjava gradonačelnika Bandića posljednjih mjeseci. No da bi održali zdravlje, potreba je adekvatna briga i preventiva. A to nisam mogao vidjeti od strane gradske uprave tijekom srpanjskog požara na Jakuševcu. Sada, kada baratamo činjenicama, jasno je da su Zagrepčani bili obmanuti i da je postupanje gradskih vlasti bilo skandalozno. Zagrepčani su se spasili zbog reakcije osjetila njuha koja je nekada bila u funkciji preživljavanja - rekao je Petek i dodao kako nisu provedena potrebna mjerenja zagađenja zraka, odnosno kako nije bilo adekvatne reakcije gradske uprave oko zaštite zdravlja ljudi.

Petek je pojasnio kako je gorio deponij za sortiranje otpada unutar odlagališta, gorjele su i gume i plastika, namještaj i nesortirani glomazni otpad.

- Stoga su vatrogasci ne bez razloga izjavili kako su imali najzahtjevniju intervenciju posljednjih godina. Hvala vatrogascima, znam da su neka dobrovoljna vatrogasna društva požar gasila ovaj požar bez maski, bez zaštitne opreme.

- Nastavni zavod Andrija Štampar nije dobio nalog, pa nije niti uzeo uzorke zraka i pepela. Priznali su da nemaju čime uzeti potrebne uzorke i napraviti analizu različitih spojeva i pepela iz dima koji se 24. i 25. srpnja nadvio nad skoro cijelim gradom. Niti su tu učinili kada je više puta gorjelo postrojenje C.I.O.S.-a na Jankomiru. Za to netko treba odgovarati! No sprega Šostara koji vodi Zavod Andrija Štampar i Bandićem je očito prejaka da bi im mogli vjerovati - rekao Petek je i dodao:

Foto: Jurica Galoić/PIXSELL

- Na deponiju nije smjelo biti tolika količina otpada. Holding nije na vrijeme raspisao natječaj kako bi se s oporabiteljem potpisao novi ugovor. Tone i tone izgorenog otpada u požaru i dalje stoji i nalaze se na platou na Jakuševcu, što je neobično kada znamo da je u novom ugovoru s Pripuzovom tvrtkom CE-ZA-R Grad pristao na povećanje cijene zbrinjavanja glomaznog otpada sa 660 kn na 1320 kn po toni. I za to je netko odgovoran.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

- Gradonačelnikova je dužnost osigurati zaštitu ljudi, okoliša, zdravlja i imovine grada i njegovih stanovnika. No mnogi mu građani više ne vjeruju! Stoga sam istražio mogućnosti analize zraka s privatnim tvrtkama u Njemačkoj. Organizirat ćemo akciju prikupljanja 10.000 kuna među građanima i u nekoj sljedećom situaciji, sami ćemo naručiti i uzorkovati zrak i pepeo, te sve transparentno objaviti javnosti. Gradonačelniku želim dobro zdravlje, kako bi zdrav mogao odgovarati za svu štetu koju je učinio tijekom ova dva desetljeća u gradu Zagrebu. Stoga je stvarno najvažnije da je čovjek zdrav!

POGLEDAJTE VIDEO