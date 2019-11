Bankomati - zlatne žile lopova željnih brze i velike zarade...

Nepoznati provalnici ‘očistili’ su u noći na nedjelju bankomat Privredne banke u mjestu Jakovlje nedaleko od Zaprešića. Ispunili su ga plinom i detonirali.

Koliko su bili precizni svjedoče i tri rupe koje su izbušili u vratašcima pretinca za izbacivanje novca. U jednu od njih su ubacili crijevo i pustili plin. Zapalila su ga najvjerojatnije elektronskim upaljačem, a detonacija je odjeknula cijelim mjestom. Prednji kraj bankomata iskočio je iz kućišta 10-ak centimetara, a prava šteta nastala je u samom sefu. Koliko se moglo vidjeti nakon očevida, vrata kutije s novce odletjela su na tlo trgovine te su razbila staklenke. Krim policajci obavili su očevid, no šteta nije poznata.

Inače, tri mjeseca ranije na isti način razvaljen je susjedni bankomat Zagrebačke banke. Kriminalist Željko Cvrtila zato smatra da će takvih slučajeva biti sve dok banke i tehničari ne nadograde sustave zaštite i država ne izmjeni pravilnike i zakone vezane za bankomate.

- Bankomati su kriminalcima postali lake mete. Pokriveni su kamerama, a oni su im doskočili fantomkama. Novac u tim uređajima je u sefovima, no neće ga pošpricati boja kao u spremnicima za prijenos novca. Uz to, gotovina nije označena - kaže Cvrtila. Dodao je i da imamo pravu poplavu bankomata raznih banaka i novčarskih institucija koje zarađuju na naknadama.

To je izraženo na obali tijekom turističke sezone, a postavljeni su na otvorenom i na zabačenim mjestima. Lopovima u prilog ide i Kazneni zakon. Za ovakve teške krađe predviđa od jedne do osam godina zatvora. Za pljačke kriminalci mogu dobiti i do 10 godina iza rešetaka.

- Oni prate koliko se često pune. Trebali bi ih postavljati unutar zgrada, iza tvrdih zidova gdje ne bi bili laka meta. Mi smo sličan problem imali tijekom 2000-ih s pljačkama u prijevozu novca. Država je doskočila zakonom, pa tako danas postoji Zakon o zaštiti novčarskih institucija. Čim je donesena prva verzija, broj pljački se upola smanjio zbog sustava zaštite - kaže Cvrtila. Pretpostavlja da bankomate napadaju domaći kriminalci jer moraju imati svu logistiku za provalu i bijeg, kao što su plin i osigurano vozilo.

- Do prije par godina vladali su čitači magnetnih kartica koji bi skidali podatke na bankomatu. Banke sad daju kartice s čipom pa su doskočile problemu - kaže Cvrtila.

Datumi i lokacije zadnjih provala u bankomate:

Umag 9.10.

Lopovima je na meti bio bankomat na sporednom ulazu u krug stadiona gdje se održava ATP turnir. Nakon eksplozije ukrali su novac.

Vabriga 30.10.

Do bankomata u Turističkoj ulici kriminalci su došli oko 2 sata. Ispunili su ga plinom i detonirali. To je probudilo ljude, a ozlijeđenih nije bilo.

Žminj 2.11.

Iako su lopovi u istarskom Žminju razvalili eksplozijom bankomat, do novca nisu uspjeli doći. Oštetili su stakla i zidove poslovnih prostora.

Jakovlje 3.11.

Provalnici su odlučili, nakon akcije u kolovozu, isprazniti i drugi bankomat u sklopu trgovine u Ulici Adela Sixta u Jakovlju. Uzeli su svu gotovinu.