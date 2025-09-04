Banožić danas opet na sudu: Svjedočit će prometni vještak

Na vikovačkom Općinskom sudu danas se nastavlja suđenje bivšem HDZ-ovom ministru obrane Mariju Banožiću zbog tragične prometne nesreće koju je skrivio 11. studenoga 2023. godine. U njoj je poginuo Goran Šarić, otac dvoje djece. Na raspravi, koja je zakazana za 9.30, trebali bi svjedočiti dvojica prometnih vještaka.

Podsjetimo, prema optužnici je Banožić oko šest sati ujutro vozio svoj automobil iz smjera Vinkovaca prema Županji. Navodno je išao u lov. Vozio je, kako se navodi, neprilagođenom brzinom te je u pretjecanju kolone prešao na suprotnu stranu iako je bila smanjena vidljivost zbog magle i smanjena preglednost zbog vozila ispred njega.

Vinkovci: Nastavljeno su?enje Mariju Banoži?u, danas svjedo?i jedini o?evidac nesre?e | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Na posljednjem suđenju svjedočio je Mirko Đalić, vozač kamiona koji je jedini svjedočio prometnoj nesreći, te policajci. Iz vinkovačkog Općinskog državnog odvjetništva potvrdili su kako su vezano za nalaz krvi Banožića proveli izvide i da nisu utvrđene nepravilnosti.

- Iz nalaza i mišljenja Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja 'Ivan Vučetić', proizlazi da je Mario Banožić u trenutku prometne nesreće bio trijezan - rekli su nam iz Općinskog državnog odvjetništva u Vinkovcima.

Foto: PIXSELL//Ilustrativna fotografija

Da su istražitelji bili u bolnici potvrdio nam je i sam ravnatelj bolnice u Vinkovcima Krunoslav Šporčić.

- Bili su kod nas, tražili su podatke, mi smo im dali. Ne znam u kojem je smjeru išla istraga - rekao nam je ravnatelj.

Banožić se u međuvremenu povukao iz politike, a krajem prošle godine registrirao je tvrtku JAV d.o.o. za savjetovanje u vezi s poslovanjem. Prije nekoliko dana podnio je i prvu financijsku prijavu, no prema njoj firma mu je lani bila neaktivna.

Osim za savjetovanje, registrirana je i za promidžbu, istraživanje tržišta, organiziranje seminara, zastupanje inozemnih tvrtki, poslove upravljanja nekretninama, posredovanje u prometu nekretninama, pripremanje i usluživanje jela i pića, prijevoz osoba i tereta...

Sjedište Banožićeve tvrtke je na adresi u središtu Vinkovaca, i to na adresi njegove nove kuće za čiju je gradnju zatražio, a onda i dobio kredit APN-a od 100.000 eura na rok od 15 godina, pri čemu subvencija iznosi 25.306 eura.