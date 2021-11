Nakon sjednice Vlade medijima se obratio ministar Mario Banožić, kojem je iz Gospića predsjednik Zoran Milanović poslao poruku da više nema što s njim polemizirati.

- Postupio sam u skladu sa zakonom i oštro demantiram tvrdnje da to predstavlja zlouporabu ovlasti koje mi daje zakon te maltretiranje i diskriminaciju časnika vojske - rekao je.

- Bez suglasnosti ministra obrane, zapovjednik ne može biti imenovan od strane predsjednika. Ministarstvo obrane je u svim dosadašnjim istupima utvrdilo da umirovljenje nije u nadležnosti načelnika glavnog stožera oružanih snaga niti je za takvo postupanje potreban prijedlog njegov. To je isključivo zakonska ovlast ministra obrane - kazao je.

Rekao je kako je plan izdvajanja za 2021. donesen jednoglasno.

Dodao je kako materijalno stanje i opremljenost Hrvatske vojske je dobro. Najme, istaknuo je ministarstvo obrane dobitnik rebalansa od 53 posto povećanja.

- Financijski plan Ministarstva obrane povećava se za 22,4 milijarde - rekao je.

Samo zato što sam tražio da se vodimo po Zakonu o obrani, došlo je do cijele ove priče, tvrdi. Dodao je kako je upravo taj zakon donio Zoran Milanović kao premijer te da mu je tada to odgovaralo. Kazao je kako ne zna zašto je to danas problem.

- Znate li koliko je Milanović dok je bio premijer uložio u vojarnu Gospić? 0 kuna. Ali danas će upirati prstom u nekog drugog ministra i drugu Vladu - poručio je Banožić.

- Da Milanović želi biti bitan faktor sjeo bi za stol s ministrom obrane, načelnikom glavnog stožera i radio na dobrobiti Hrvatske vojke - zaključio je.

Stvar je došla do toga da su se zapovjednici počeli postavljati mimo zakona i da se kaže "bit će taj, taj je moj". To je čisti nepotizmu, istaknuo je.

Komentirao je i što je Milanović u Uredu predsjednika organizirao prisegu časnika, što je neuobičajena lokacija, a na koju nije pozvao i njega.

- Ne znam gdje je tu nestao ministar obrane. Žao mi je što nisam bio tamo, kao i što nisam mogao govoriti u Požegi jer im želim čestitati - poručio je.

- Unatoč tome što je nešto rečeno, ovo je politika. Svi se moramo odgovorno ponašati i ja moram raditi u funkciji razvoja Hrvatske vojske - kazao je Banožić upitan kako će sjesti za stol s predsjednikom Republike.

- Netko je od sebe odlučio praviti velikog vođu, a to trebaju plaćati građani - kazao je.



Podsjetimo, svađa ministra i predsjednika države traje već neko vrijeme, a stvari su kulminirale nakon što je Banožić izjavio da je vrijeme za opoziv predsjednika.