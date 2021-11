Prepucavanje na relaciji Milanović, Banožić i dalje se ne stišava, a o cjelokupnoj situaciji i odnosu sa predsjednikom RH komentirao je za N1 ministar obrane, Mario Banožić.

- Mogu samo zaključiti da s obzirom da su svjesni da su kršili zakon, pokušavaju mene staviti u kontekst osobe koja krši zakon. Mi ćemo ovo pismo osporiti i očekujemo da prestanu salve uvreda koje inače Zoran Milanović da nakon svakog argumentiranog odgovora. U nedostatku čvrstih dokaza obično su dolazile uvrede - rekao je Banožić.

- Vidim da Milanović podvlači stvari koje je upravo on radio, a to je da spominje brigadira Burčula. Istog dana kad je meni poslao zahtjev za produljenjem, već tada je čovjek kojega je pripremio na zapovjedno mjesto bio na Pantovčaku. To sve govori o smišljenoj akciji - rekao je Banožić.

- Još od srpnja kad je donio odluku o Počasno-zaštitnoj bojnoj, ta je odluka bila protuzakonita. Ne može on mijenjati pravilnik koji dolazi kroz ulogu ministra. Tu se pokazalo da ne poštuje Zakon o obrani. To je cijelo vrijeme bila priprema za privatizaciju i politizaciju Hrvatske vojske - rekao je Banožić, podsjetivši da je Zakon o obrani donio upravo Milanović za vrijeme premijerskog mandata.

- Hranja je stavio u ulogu provođenja svoje politike, koja je usmjerena protiv člana Vlade, protiv cijele Vlade - rekao je Banožić.

- Teze koje se pojavljuju u javnosti da nemam podršku HDZ-a ne stoje. Ja ću biti član Vlade dok god to Plenković želi - rekao je Banožić.

- Opoziv predsjednika nisam tražio - rekao je Banožić.

-Ja sam rekao da je vrijeme da ode, što proizlazi iz njegova ponašanja - rekao je ministar.

- On misli da je on država, da je on zakon i tako se ponaša - rekao je Banožić.

- Kad sam rekao da je psihijatrijski slučaj, ispričavam se osobama koje imaju psihičkih tegoba i osjetili su se prozvanima. Ovdje se jasno govori o čovjeku koji nije došao u Vukovar odati komemorativne počasti, on je došao u Vukovar iskoristiti kao političku podlogu. Ove izjave proizlaze iz borbe njegovih demona u glavi. Držim da to nije dobro - rekao je Banožić.

- Ne možete imati pogled kad vam zakon jasno piše. Pogledajte prilog iz 2015. godine kako su se ponašali kad je Kolinda Grabar Kitarović bila predsjednica. To je poanta priče. Kad imate ispred sebe članak, njemu ako se ne sviđa, on ga ili drugačije tumači ili ga ignorira. Ako prvi čovjek čini nered u državi i ne poštuje zakone, o čemu govorimo. Ja bih nešto rekao da mu je zakon donio netko drugi, ali on ga je sam donio i gorljivo branio - rekao je Banožić.

- Ja sam svjestan da Zoran Milanović mene ne poštuje prije svega zato što sam član HDZ-a. To je njegovo pravo, ali on osporava moje zakonske ovlasti - rekao je Banožić, koji je pozvao predsjednika da sjednu za stol i razgovaraju.

- Ove stvari radi Hrvatskoj vojsci radi zato što je ne osjeća. On nema dana u HV-u, a ja sam bio ročnik - rekao je Banožić.