Banožić o Povjerenstvu: Kaznu ću platiti, ali iz stana ne idem

Ministar obrane Mario Banožić poručio je danas na konferenciji da poštuje odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa prema kojj mora platiti 7000 kuna jer je sebi potpisao korištenje državnog stana, ali da ga ne želi vratiti Državnim nekretninama.

- Bila mi je čast čestitati svima u HRZ-u i Ministarstvu obrane svima koji su sudjelovali u ovom projektu. Bila mi je čast i što je bivši ministar Krstičević bio ovdje - rekao je Banožić.

Poručio je da se na projektu radilo nekoliko godina te da se i rezao budžet 2020. godine.

- Natječaj o hangaru je morao biti poništen. Paralelno je bio projekt i o servisnom hangaru, danas su ta dva hangara, ta dva predmeta javne nabave, u postupku. Ovaj manje vrijednosti, što se njega tiče ide se u odluku, a drugi je u proceduri objave. Siguran sam da ćemo te projekte završiti kako smo i zamislili. Očekujem da ćemo ih završiti u šest mjeseci od potpisivanje nabave - rekao je ministar.

Na pitanje kad stižu još dva helikoptera i što je sa školovanjem, Banožić je rekao da je u planu da dva helikoptera dođu do kraja godine.

- Ne znam zašto sa mnom na letu nije bio Milanović. On je ovdje bio gost, ali on je pokušao izdominirati ovim događajem. Sam njegov tijek, najava konferencije... To je bilo nepotrebno, sve ovo je na čast Hrvatskog ratnog zrakoplovstva - rekao je.

Na pitanje je li mu bilo neugodno susresti se s Milanovićem nakon mjeseci prepucavanja, Banožić je rekao da nije bilo nelagode jer ima "čistu savjest".

- Ja sa svakim svojim postupkom trudim se biti na časti sebi i svojoj obitelji, Vladi, građanima - rekao je.

- On je ušao ovdje, nije pozdravio veliku većinu, ali to najbolje govori o njegovoj kulturi i načinu rada - poručio je Banožić.

- Kolegicama iz Državnih nekretnina nisam rekao da nešto zapečate, već da taj problem riješe same. Prije svega, taj lokal je morao biti prazan, on nije bio prazan, u sebi je imao vrijednu imovinu. Imao je jedan proces koji je proteže 7-8 godina i vodi ga DORH. Tražio sam i prije mišljenje, ako imate pečaćenje lokala, a vi to ne učinite, niste ispunjavali odluku nego ste imali svoj rezon za to. Nisam im govorio da zapečate, već da to riješe same. Moje osobno mišljenje je da se te stvari nisu trebale rješavati bez DORH-a - rekao je Banožić.

Što se tiče stana, Banožić je rekao da Uredba iz 2013. godine propisuje da mu pripada takav stav.

- Odluku sam ja potpisao jer po Zakonu piše da ministar državne imovine donosi odluku o tome - rekao je i dodao da se neće iseliti iz stana jer je Povjerenstvo dokazalo ono što je rekao u postupku.

- Poštujem odluku Povjerenstva, platit ću kaznu, svi dokazi su prihvaćeni, nisam radio izbor stana niti tražio ulaganja u njega, potpis odluke može biti svakako tumačen da u zakonu ne piše tko potpisuje odluku - rekao je.

- Ljudi ne žele više sudjelovati u naporima da se širi negativna energija prema ministarstvu obrane. Izdavanje bilo kakvih zapovjedi i naredbi je beskorisno, posebice jer se koristi salva ružnih riječi. To je negativna kampanja, ako je podijelite u cikluse, bila je udar pred samo potpisivanje za avione, kad sam se uključio u proces Bradleyja, gdje je predsjednik zagovarao lošiju i skuplju opciju za Hrvatsku - objasnio je Banožić, ponovno komentirajući sukob s Milanovićem.

- Dobili smo 100.000 nižu cijenu po vozilu, dobili smo pet dodatnih vozila, veće naoružanje i čekamo još odluku o 11 mil. dolara za naoružanje i opremanje. Ako uzmemo taj proces, mi bi taj projekt završili kako smo ga i zamislili - rekao je.

- Predsjednik govori o projektima koji njemu odgovaraju. Snimite ova dva transportna aviona koji su prizemljeni 2012. godine nakon ulaganja gotovo 15. mil. kuna. Nitko ne zna razlog zašto su prizemljeni, a to je bilo u mandatu Milanovićeve vlade. Pokušalo ih se prodati, ali nije objašnjeno zašto to nije uspjelo - poručio je.

- USKOK i DORH su upućeni u cijeli proces, imamo četiri prizemljena MIG-a koji imaju neispravnu dokumentaciju. S obzirom na složenost posla, dijelovi i tehnička dokumentacija su se nalazili u trećim zemljama. U dokaznim radnjama treba se pokrenuti postupak prema osobama koje moraju namiriti štetu. Tu je složenost međunarodnog prava - rekao je Banožić.

- Imamo črvste dokaze da su brojevi prekucani, da se nalaze motori s istim brojevima u trećim zemljama. Treba pokrenuti proces, prije svega, za naplatu štete - rekao je.

Na pitanje zna li je li Plenković s državnom odvjetnicom razgovarao o njemu, Banožić je rekao da stoji iza svakog svog postupka.

- To je bio moj jedini susret s Majom Đerek, nikada ju prije nisam vidio - rekao je.

