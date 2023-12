Banožić u vinkovačkom kafiću sjedio i s bratićem šefa policije koji istražuje njegovu nesreću

Mario Banožić sjedio je u vinkovačkom kafiću s bratićem šefa vukovarsko-srijemske policije, javlja Telegram.

Na fotografiji, koja je prošlog tjedna snimljena u vinkovačkom kafiću Pepe, koji se nalazi u neposrednoj blizini stana bivšeg ministra, okrenut leđima kameri je Zlatko Zovak Braco koji je informaciju da je sjedio s Banožićem i potvrdio.

- Da, sjedili smo u kafiću kad je naišao Banožić, vraćao se s liječničke kontrole pa smo ga pozvali na piće - rekao je Zovak Telegramu, ali se nije odmah mogao sjetiti kad je to bilo. No, kasnije je nazvao i rekao da je do susreta došlo u petak, 1. prosinca između 14 i 15 sati.

- S Banožićem sam prijatelj i ne znam zašto vas novinare zanima tko s kim pije kavu - dodao je za Telegram.

Zlatko Zovak bratić je načelnika Policijske uprave Vukovarsko-srijemske Ante Zovka, koji je na tu dužnost stupio potkraj ožujka ove godine. Zovak je opovrgnuo da je Banožić ujutro 11. studenoga išao u njegovo lovište. Kaže da je bivši ministar išao u lovište u Lužane (od mjesta nesreće udaljeno oko 120 kilometara), između Slavonskog Broda i Nove Gradiške, u lov kojeg je organizirala skupina lovaca iz Hercegovine.

Zlatko Zovak je vlasnik i direktor tvrtke Jet-Set iz Vrbanje u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Pretežna djelatnost tvrtke je niskogradnja. Tvrtka je prošle godine ostvarila dobit od 8,6 milijuna kuna, a godinu dana prije, 2021., dobit je iznosila 7,4 milijuna kuna.