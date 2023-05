Banožić: Vojnicima koji su angažirani na poplavama za 100 posto se povećava naknada

Ministar obrane Mario Banožić rekao je u srijedu kako je donio Odluku da će se hrvatskim vojnikinjama i vojnicima koji su od 15. svibnja angažirani u obrani od poplave na područjima Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, povisiti naknada za 100 posto.

- Nakon obilaska terena vidio sam u kakvim uvjetima rade, iznimno je teško s obzirom na vrijeme i brzinu na koju trebaju dati odgovor. Analizirao sam što imaju kao naknade za uključenost u obranu od poplava i donio sam odluku da ćemo ta sredstva udvostručiti, odnosno 100 posto podižemo naknadu za sve koji su uključeni- rekao je Banožić u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada".

Iz MORH-a ističu da će umjesto dosadašnje naknade od 20, primiti za svaki dan angažmana naknadu u neto iznosu od 40 eura.

Banožić je istaknuo da je Hrvatska vojska pokazala spremnost i odmah se uključila s 300 pripadnika na području Sisačko-moslavačke županije, gdje je u vrlo kratkom vremenu ojačano do 500 metara nasipa te napunjeno 45.000 vreća s pijeskom.

Dodao je da od sinoć 150 pripadnika vojske u Karlovačkoj županiji sa stručnim službama rade na ojačavanju nasipa kako bi se dočekao vrhunac vodenog vala.

Najavio je da će se podići spremnost vojnika ako će biti potrebno te ih pohvalio za sve dosad odrađeno.

Ocijenio je da ima dovoljno ljudi, opreme i resursa ukoliko se situacija zakomplicira te da sustav domovinske sigurnosti dobro funkcionira.

- Što se tiče vojske, možemo odgovoriti brzo, adekvatno, sukladno ciljevima i zadaćama i činit ćemo to i u većem broju ako to bude potrebno- dodao je.

MORH nema niti jednu neplaćenu fakturu prema Brodosplitu

Vezano za izgradnju četiri obalno ophodna broda, za potrebe Hrvatske ratne mornarice (HRM) koju treba provesti tvrtka u vlasništvu Brodosplita i koja su trebala biti isporučena 2018., ministar je odbacio tvrdnje iz tvrtke Brodosplit kako joj MORH nije do kraja platio ni prototip broda koji je u tom brodogradilištu izgrađen 2018.

Ti se brodovi grade u Brodosplitu devet godina i do sada je izgrađen samo jedan od planiranih pet, pri čemu su četiri trebala biti dovršena do ove godine, a ministar je ranije u ponedjeljak rekao kako je MORH ispunio sve svoje obveze temeljem ugovora potpisanog 2014..

No, Iz Brodosplita su jučer naveli da "do danas nije u potpunosti plaćen ni prototip koji je primopredan 2018.", a da je za ostala četiri broda u seriji nakon izrađenog prototipa do 1. veljače 2022. plaćeno "samo 35,2 posto njihove troškovne vrijednosti".

Referirajući se na te tvrdnje iz Brodosplita ministar obrane Banožić je danas istaknuo kako sukladno ugovoru postoji tim ljudi koji nakon svakog obavljenog posla napravi izvješće i kad je ono usvojeno radi se fakturiranje.

- Na taj način je isplaćivano sve ove godine, nema šanse da je ostalo nešto neplaćeno. Mi nemamo niti jednu fakturu neplaćenu kao Ministarstvo obrane nemao dug prema Brodosplitu- rekao je Banožić.

Dodao je da od direktora tvrtke Tomislava Debeljaka očekuju da kaže ima li financijske, tehničke i administrativne mogućnosti za završetak brodova "bez izračuna u koje ne znam što je stavio".

Ministar obrane rekao je i da "nema govora o prodaji brodova trećim osobama".

- Mi smo s ciljem pozitivog rješavanja priče uključili Državno odvjetništvo koje je dalo do znanja da upis brodova koje Debeljak spominje nema zakonitu podlogu. Pomorski zakonik jasno kaže kad su brodovi u izgradnji za hrvatsku vojsku ne mogu biti u ničijem drugom vlasništvu osim Hrvatske. Ministarstvo obrane u dogovoru s DORH-om je išlo na upis brodova kroz teret, tu nema govora o prodaji brodova trećim osobama- dodao je.

- Oštro odbacujem sve što je Debeljak rekao javnosti - Ministarstvo ima interes ima završiti brodove, kroz anekse ugovora i volju da se razgovara- rekao je ministar obrane.

