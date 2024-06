Bartulici prijete smrću, policija istražuje: 'Običan si kriminalac, nadam se da ćeš odgovarati'

Novi eurozastupnik iz Domovinskog pokreta Stephen Bartulica primio je prijetnje smrću, što je prijavio policiji.

- Dobar dan! Možete li mi prebaciti tih 38 eura, vama ne trebaju, imate od majke. Treba te ubiti. Je*o li te ćaća. Ti si obični kriminalac i nadam se da ćeš jednog dana odgovarati za to - stoji u poruci.

Prijetnje je prijavio policiji, potvrdio je za Dnevnik Nove TV.

- Radi se o mlađoj osobi. To mi je javilo osoblje koje prati moj rad i to su prijavili policiji. To je poruka koja je stigla preko društvenih mreža i bojim se da neće biti i zadnja - rekao je. Iz policije su za Dnevnik potvrdili da provode izvide te da će o svemu utvrđenom obavijestiti Državno odvjetništvo.