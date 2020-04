Baš ih ide: Zbog korone Klemm i Horvatinčić su izbjegli zatvor

Svi županijski sudovi dobili su preporuke Ministarstva pravosuđa u svrhu zaštite svih osoba lišenih slobode i zaposlenika kaznenih tijela. Suci izvršenja kazne, prema njima, trebaju prolongirati datum upućivanja osuđenika na izvršenje kazne zatvora, a u slučaju odlučivanja o molbama za odgodu trebaju voditi računa o zaštiti zatvorenika i zaposlenika te “kad god je to moguće odobriti odgodu izvršenja kazne zatvora u svrhu njihove zaštite”.

Tako je, neslužbeno doznajemo, na vrata zagrebačkog zatvora u kojem se nalazi Centar za dijagnostiku nedavno zakucao osuđenik koji je ranije dobio poziv da se mora javiti na izvršenje kazne. No u Remetincu su ga poslali doma.

Poduzetnik iz Samobora Tomislav Horvatinčić pravomoćno je, podsjećamo, osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj je poginuo talijanski bračni par Salpietro. Teško bolesnom Horvatinčiću sudac izvršenja kazne odredio je rješenje o upućivanju na izvršenje zatvorske kazne. No on je 12. ožujka 2020. godine podnio molbu za odgodom izvršenja kazne zatvora zbog zdravstvenih razloga. Sudac izvršenja kazne Županijskog suda u Zagrebu zatražio je od Bolnice za osobe lišene slobode (BOLS) u Zagrebu da mu odgovori imaju li uvjete za Horvatinčićevo liječenje unutar BOLS-a.

Iz bolnice su odgovorili da nemaju. No sudac izvršenja kazne nije odlučio o Horvatinčićevoj molbi, jer se do daljnjega nikoga ne upućuje na izvršenje kazne iz preventivnih razloga kako ne bi došlo do širenja korone virusa u zatvorima i kaznionicama.

- Ako molba za odgodom izvršenja kazne ne bude prihvaćena imamo se pravo žaliti županijskom sudu- rekao nam je Horvatinčićev odvjetnik Velimir Došen.

Osim Horvatinčića sasvim je izvjesno, navodi Jutarnji list, da na izdržavanje zatvorske kazne neće ni vlasnik zaštitarske tvrtke Klemm Security Josip Klemm, koji je također zbog zdravstvenih razloga zatražio odgodu izdržavanja jednogodišnje zatvorske kazne, zato jer je u siječnju ove godine doživio prometnu nesreću.

Klemm je, podsjećamo, pravomoćnom presudom Vrhovnog suda lani u srpnju osuđen na bezuvjetnu zatvorsku kaznu zbog izvlačenja tri milijuna kuna iz svoje zaštitarske tvrtke u razdoblju od 2005. godine do 2007. godine. Poziv na odsluženje zatvorske kazne primio je lani prije Božića. U zatvor je trebao 16. siječnja. No početkom siječnja sudjelovao je u prometnoj nesreći na području Samobora u kojoj je bio ozlijeđen pa je zbog toga morao biti hospitaliziran.

Zbog toga je od suda zatražio odgodu odlaska u zatvor što mu je sud tada odobrio.

