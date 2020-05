'Baš lijepo zadrma': Potres od 2,3 Richtera u Banjoj Luci...

Banju Luku je u subotu u 9.55 sati pogodio potres magnitude 2,3 Richtera. Epicentar je bio 8 kilometara od grada, na dubini od samo pet kilometara.

M2.3 #earthquake (#zemljotres) strikes 8 km SE of Banja Luka (Bosnia & Herzegovina) 18 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/sfzST18ZKR