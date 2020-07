Baterija laptopa spalila im stan: 'Ostali smo bez svega, kći ni ne zna da su sve igračke izgorjele'

<p>Moje najmlađe petogodišnje dijete ne zna da nam je sve izgorjelo, da nema ničega u stanu. Ne zna da su izgorjele igračke, odjeća, namještaj, da je cijeli stan zapravo veliko zgarište. Povrh svega, nekoliko dana prije požara u stanu, otplatili smo posljednju ratu kredita za renoviranje stana. Presretni smo bili jer smo sve otplatili. Ni slutili nismo što se sprema, u očaju govoriti <strong>Zlatko Lovrić</strong> (39), otac troje djece koji sa obitelji živi u Puli. </p><p>Podsjetimo, u ponedjeljak iza 9 sati ujutro u Tomasinijevoj ulici buknuo je požar. Na sreću, u njemu nije bilo ozlijeđenih, iako su Zlatkova supruga i osmogodišnje dijete u tom tenutku bili u stanu. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko stotina tisuća kuna.</p><p>Stan su kupili prije pet godina na kredit kojeg će otplaćivati još godinama. Kaže da su vatrogasci stili u rekordnom roku, a sat u boravku na zidu, stao je u trenutku kad je požar ugašen, u 9.27 sati.</p><p>- Supruga i mali su bili kući u tom trenutku. Prema policijskom izvješću eksplodirala je baterija od laptopa na dječjem radnom stolu i sve je buknulo u sekundi. Supruga je par minuta prije toga bila u toj sobi i otišla oprati kosu. Mali je iz kuhinje uzeo sladoled i išao na terasu pojesti. Taj sladoled u čaši još stoji na stolu, kao neki podsjetnik. Supruga je, kad je završila u kupaonici, išla vidjeti sina na terasu i mobitelom ga uslikati da pošalje fotografiju svojoj sestri, kod koje trenutno boravimo zbog cijele situacije. Odjednom je čula pucketanje i išla pogledati što je to. Već je dio stana bio bio pun dima a soba u plamenu. Odmah je dijete izvela van i vratila se po mobitel da nazove vatrogasce. Da je to učinila trenutak kasnije ne bi dobro završilo jer je stan već bio u plamenim jezicima. Gusti dim se vidio nadaleko, a kao što možete osjetiti, cijela zgrada još smrdi po zapaljenoj plastici i čađi. Sve smo izgubili, ali je hvala Bogu živa glava - objasnio je Zlatko.</p><p>Suprugu i dijete je susjed za svaki slučaj odveo na hitnu pomoć na pregled.</p><p>- I evo, unatoč tome što imamo dopunsko zdravstveno osiguranje,od pulske bolnice dobio sam u četvrtak "čestitku", da platimo šezdesetak kuna za pregled. Brzo su poslali račun, ali nema veze - kazao je.</p><p>U cijeloj tragediji mnogi su priskočili upomoć, mnogi zovu na Zlatkov mobitel i pitaju što treba.</p><p>- Hvala svima do neba. Srce mi je ogromno jer su se preko facebooka mnogi odazvali i pokrenuli akciju da nam se pomogne. Mnogi nude odjeću, namještaj ali nemamo gdje s tim, sve je izgoreno i zidovi su crni. Potrebno je iz temelja renovirati stan i hvala svima koji pomažu, ma i s jednom kunom - rekao je Zlatko koji je zaposlen u jednoj privatnoj firmi.</p><p><em><strong>Obitelji Lovrić možete pomoći uplatom na račun: </strong></em></p><p><em><strong>Sanja Lovrić, IBAN: HR0823400093218372009, </strong></em></p><p><em><strong>SWIFT:PBZGHR2X za uplate iz inozemstva sa svrhom:za sanaciju stana i pomoć obitelji</strong></em></p>