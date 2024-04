Bauk pojednostavio: 'Mi ćemo dobiti više mandata od HDZ-a'

O nadolazećim parlamentarnim izborima za N1 govorio je SDP-ov Arsen Bauk.

- U prvoj izbornoj jedinici su što se mene tiče glasači, svaki od 14 naših kandidata je dobar izbor. Mi ćemo dobiti više mandata, HDZ će ih dobiti manje. I to je to. O izbornom pobjedniku odlučit će 12 neodlučnih, 30 do 31 posto nacionalnog rejtinga HDZ-u nije dovoljno za pobjedu. 30 do 31 posto nije dovoljno za bilo kakvu kombinaciju, oni još moraju narasti da bi bili optimistični - rekao je Bauk.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Dodao je da će biti gusto, te da su oni davno rekli koje su tri točke na kojima mogu pronaći zajednički jezik s mogućim partnerima.

- To su borba za standard građana, borba protiv korupcije i jednakost svih pred zakonom - kaže Bauk. Kaže i da SDP izlazi na izbore da dobije što više glasova, a kako će se trebati raditi kombinacije, to je tema za poslije izbora.

- Kampanja traje još 3 i pol dana, u njoj govorimo što ćemo mi raditi. Zalagat ćemo se za još stroži nadzor nasilja nad ženama. Prvi krug razgovora je sa strankama s kojima smo organizirali prosvjed na Markovom trgu, nakon toga idu nacionalne manjine, a onda se ostavlja široka mogućnost dodatnih razgovora s dijelom političkog spektra koji je ovog trena na dugačkom štapu - zaključio je Bauk.