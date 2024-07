Bauk postao Životni partner desetljeća: 'Morao sam odbiti amandman s kojim se slažem'

Arsen Bauk je 2013. godine bio ministar Uprave. U isto vrijeme u Hrvatskoj se održavao referendum o braku kojim je definicija braka kao zajednice muškarca i žene ušla u Ustav. Ono što se događalo iza kulisa ući će u hrvatske zakone iduće godine: ministarstvo Uprave radilo je na Zakonu o životnom partnerstvu osoba istog spola.

POGLEDAJTE VIDEO

- Sjećam se tog poziva tadašnjeg premijera Zorana Milanovića i što je htio da napravimo. Neću ih iznijeti javno ali bez njegovog naloga da se taj zakon napiše i donese, ne bi ga bilo - rekao je Bauk.

Tino Jurić/PIXSELL | Foto: Tino Jurić/PIXSELL

2014. godine, Zakon je izglasan u Saboru s 89 glasova za. Ostali zastupnici ili nisu došli na glasanje ili su odbili glasati. Od tada, obitelji istospolnih partnera, bila to formalno sklopljena zajednica ili ne, su prepoznate zakonom i uživaju svu zaštitu kao i one heteroseksualnih parova, osim prava na posvajanje djece. Hrvatska je tada postala jedna od pet zemalja Europske unije s takvim zakonom.

- Izrazito mi je drago što smo se okupili na ovaj veliki dan za zajednicu queer osoba u Hrvatskoj. Na današnji dan LGBTQ zajednica u Hrvatskoj je ostvarila jedan od svojih većih zahtjeva. Posebno sam ponosan, kao predsjednik Queer foruma SDP-a, da se to dogodilo za vrijeme SDP-ove Vlade - rekao je Karlo Vedak.

Zagreb: SDP o obljetnici donosenja Zakona o zivotnom partnerstvu osoba istog spola | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Franko Dota, koordinator Zagreb Pridea, rekao je da su još na Povorci ponosa najavili da su prepoznali osobe iz političkog i institucionalnog života koji su dali ključan doprinos izradi Zakona.

- Zakon je držao test Ustavnosti i test vremena. Određene udruge s desnog spektra su odmah uputile primjedbu Ustavnom sudu, a Ustavni sud je u prosincu prošle godine riješio da je Zakon u cijelosti ustavan i u skladu s propisima EU. Prema statistikama Ministarstva uprave, do ožujka 2024. godine, u Hrvatskoj je sklopljeno 110 životnih partnerstva. Negdje oko 10.000 građana i građanski živi u neformalnom životnom partnerstvu koja je u cijelosti izjednačeno s izvanbračnom zajednicom. Članak Ustava 62. govori da su sve obitelji pod posebnom zaštitom države, dakle od toga dana prije deset godina, i naše dugine obitelji stavljene pod osobitu ustavnu zaštitu države. Bilo je potrebno da Vlada ipak izrijekom navede da životni partneri imaju jednaka prava u svim uspravnim i sudskim postupcima kao i bračni drugovi. To se pokazalo u praksi vrlo korisno. Cijeli zakon je izvorno izrađen u ministarstvu Uprave na čelu kojeg je tad bio Arsen Bauk iz SDP-a. Zagreb Pride je od početka sudjelovao u izradi zakona, naš član Marko Jurčić je bio imenovan od strane ministra u radnu skupinu kojom je predsjedavala pomoćnica ministra Jagoda Botički. Kroz višegodišnji posao, koordinirao, nadzirao i politički je upravljao ministar Arsen Bauk koji je kasnije isti taj zakon u više navrata predstavio i branio u Saboru. Iz tog razloga smo odlučili prepoznati Arsena Bauka kao jednog od najzaslužnijih politički i institucionalno da Zakon nastane i bude donesen - rekao je Dota, a Ivan Šestan iz Zagreb Pridea mu je uručio posebnu povelju kao zahvalu.

- Ovo mi je veliko zadovoljstvo i čast. Zakon je na snazi 10 godina. 2019. godine bila je jedna tehnička izmjena zbog reforme državne uprave pa su na kraju svi glasali za tu izmjenu pa možemo reći da je Zakon dobio transstranačku podršku. Drago mi je da je ostao defacto nepromijenjen što znači da nije bilo zahtjeva ni onih na koje se odnosi ni onih kojima smeta, da se promijeni ili ukine. Dobro je što je prošle godine Ustavni sud stavio točku ili uskličnik na ustavno pravnu raspravu o njegovoj vrijednosti. Nakon donošenja zakona dobio sam plaketu počasne lezbijke, a sada sam postao životni partner desetljeća. To naravno nije utjecalo ni na moj rodni identitet ni na seksualnu orijentaciju, ali svakako predstavlja jednu vrstu priznanja za ono što sam radio, pa ako ovi Rodni studiji zažive možda dobijem i počasnu diplomu, ako ministar Fuchs naravno preživi sve to skupa. Treba se podsjetiti na atmosferu u društvu kad je Ustavni sud rekao da se rezultati referenduma neće odnositi na status istospolnih zajednica. Također, bila je politička odluka da zakon bude takav da istospolne zajednice budu u svemu izjednačene s heteroseksualnim zajednicama osim u pravu posvajanja djece. Jedan amandman koji je bio u Hrvatskom saboru, nije bio prihvaćen. Bilo mi je jedan od težih trenutaka u političkoj karijeri što sam morao odbiti u ime Vlade amandman s kojim sam se osobno slagao, ali to je bio dio demokratskog kompromisa. Nakon toga je Ustavni sud donio odluku da je to pravo, reducirano, ali omogućeno građanima koji žive u istospolnom partnerstvu. Drago mi je da je ovaj zakon neizmijenjen deset godina, a ovaj o obnovi je doživio pet izmjena, to je tako kad pišete dobar ili loš zakon. Nadam se da će ova Vlada raditi na unaprjeđenju prava istospolnih partnera, transrodnih osoba i općenito manjina. Crna Gora je donijela sličan zakon nakon nas, a kolega Grbin i ja smo u jednom trenutku o tome govorili i u crnogorskoj skupštini. Želim se zahvaliti svim onima koji su, kritizirajući zakon iracionalno, omogućili da pokažemo koliko smo u pravu bili kad smo ga donosili. Nije se dogodio nikakav plimni val homoseksualaca u Hrvatskoj. Nakon ovog zakona, većina je nastavila živjeti svoj normalan život, a manjina je počela živjeti normalan život - rekao je Bauk.