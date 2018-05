Bauk: Vjerujem da će doći novi mailovi, Plenković je sve slabiji

Gost emisije Nedjeljom u dva na HRT-u bio je saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk. Teme emisije bile su afera Mailovi, Martina Dalić, Andrej Plenković te stanje u SDP-u.

Bauk je komentirao rezultate zadnje ankete prema kojoj tek 21 posto građa smatra da bi najbolji premijer i dalje bio Andrej Plenković.

- Da ste tu anketu radili prije godinu dana taj bi rezultat za Plenkovića bio puno bolji, a ako bude novih mailova - u budućnosti bi moglo biti puno gore - rekao je Bauk. Dodao je kako Plenković nije reagirao na vrijeme i da će biti sve slabiji.

Vjeruje i kako će se i dalje pojavljivati novi mailovi.

- Što se tiče HDZ-a u javnosti je prisutna misao da je Tomislav Karamarko otišao zbog afere 'konzultantica'. On je otišao jer više nije imao većinu, a afera je samo bila povod da ga napusti Most". Isto će se dogoditi i Plenkoviću. Sad ima 77 ruku, a mnogi od tih 77, kad bi izašli na izbore - loše bi se proveli. Stoga će ga držati dokle to budu mogli pozivajući se na stabilnost itd - rekao je.

Bauk je komentirao i loš položaj Davora Bernardića u anketama te je rekao da "postoje razne metode ispitivanja rejtinga pojedinaca" koje ovise o tome s kime se on konfrontira.

O situaciji u SDP-u je kazao kako nema "običaj to iznositi javno". Smatra kako je SDP i dalje najbolja stranka u Hrvatskoj i jedina koja može izvući zemlju iz situacije u kojoj je.