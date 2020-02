BBC prognoza: Oluja Dennis, a Wales će pogoditi golemi p***!

Veliku Britaniju je nakon oluje Ciara pogodio - Dennis.

Da, dobro ste pročitali, Dennis sa D. Iako je iz grafike koju je u nedjelju objavio BBC u vremenskoj prognozi puno bliže P.

- Golemi p**** je na karti Walesa. Netko se malo zaigrao u grafičkom odjelu. Htio sam nazvati brata iz Walesa, ali nisam mu znao objasniti što mu točno prijeti.

Jedan je to od mnogobrojnih komentara na Twitteru.

Looks like someone had a giggle in the BBC weather department this morning 😳🤦🏻‍♂️😂 #BeCarefulOutThere #StormDenis pic.twitter.com/D5hF4w2LSH — Mark Lane (@MarkLaneF1) February 16, 2020

Overheard in @bbcweather office..

“Ok, ok, who let the works experience kid do the graphics?” #StormDennis pic.twitter.com/RfDZMy8LC0 — Marc Webber (@marcwebber) February 16, 2020

Was somebody in BBC weather having fun 😱 pic.twitter.com/4fZMaYV31f — steve (@steve_watson) February 16, 2020

Let’s hope @bbcweather has got it wrong today or Anglesey looks set to be hit by a right deluge #HugeErectionAcrossWales pic.twitter.com/4Rz3c75e7K — Rich King (@WelshinDevon) February 16, 2020

#StormDennis @bbcweather this guy's a pro, I'd be in bits! Seriously though, people need to spare a thought for the lamb in the Burnley area. pic.twitter.com/tMtX6QGJpe — David (@David16575999) February 16, 2020

Vragolasti Dennis radi probleme

Oluja Dennis radi velike probleme na sjeverozapadu Europe.

Pušu vjetrovi od 130 kilometara na sat, a dosad su zabilježili tri smrtna slučaja.

Veliku Britaniju nedavno je pogodila oluja Ciara, ali ona je bila daleko jača od Dennisa. Ovaj put nema tako razornih vjetrova, ali ima dosta kiše zbog čega je u nedjelju bilo poplava u Walesu, kao i velikih problema u prometu.

Britanski ured za upozoravanje na vremenske nepogode objavio je žuti alarm za područje Walesa, što označava vrijeme opasno za život. Oluja Dennis formirala se 10. veljače iznad Kanade i najjače je pogodila Veliku Britaniju.

Meteorolozi su objavili da je dosegla vrhunac 15. veljače i da bi sad trebala slabjeti.