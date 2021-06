Neopisivo sam sretan i zahvalan ekipi vrbovečke Hitne pomoći koja je pomogla našoj Larisi da dođe na svijet, kaže nam Marin Husajina iz Velikog Ravena pokraj Križevaca, čija je supruga Ivana u noći na srijedu rodila kćer nasred autoceste, u vozilu Hitne pomoći.

Tata Marin nema mnogo vremena za razgovor jer vrijedno radi kako bi prehranio mnogobrojnu obitelj. Larisa je, naime, sedmo dijete obitelji Husajina, pa Larisu kod kuće čekaju braća i sestre Lana, Željko, Natali, Ivona, Luka i Nicol, svi u dobi od dvije do deset godina. A kako im se pridružila Larisa u toj noći punoj uzbuđenja i veselja, ispričala nam je Marinova sestra Antonela Husajina, koja je s drugim bratom, Antonijem, pojurila k Ivani, koja je javila da ima jake trudove.

U vožnji nazvali Hitnu

- Marina nije bilo kod kuće, vraćao se s Jadrana, gdje je bio poslovno taj dan. Ivana je nazvala mene u utorak oko ponoći i ekspresno smo brat i ja otišli po nju, stavili je u auto te krenuli prema Vrbovcu. U vožnji smo nazvali vrbovečku Hitnu da pripreme vozilo i oni su nas dočekali spremni. Preuzeli su Ivanu te krenuli s njom prema Kliničkoj bolnici Merkur u Zagrebu, gdje je Ivana rodila svu ostalu djecu - priča nam Antonela, i dan kasnije uzbuđena zbog svega što se dogodilo.

Antonela i Antonio nastavili su voziti za vozilom Hitne, no zbog tempa vožnje bili su u zaostatku nekoliko minuta. Došavši do čvora Sveta Helena, vidjeli su da Hitna stoji pod rotirkama. Istrčali su iz auta i, kad su prišli vozilu, vozač im je uz smiješak rekao: “Imali smo uspješan porođaj”. I tako je mala Larisa živa i zdrava došla na svijet usred mraka autoceste, ekspresno, u nekoliko minuta. Zaslužna je za to njezina iskusna mama Ivana, koja je bila pribrana i znala da je porođaj počeo, ali i fantastična ekipa iz Hitne - mlada doktorica Jelena Orak, medicinska sestra Ivona Vnučec Fugaš i vozač Karlo Borko.

Dr. Orak tek tri mjeseca radi u Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije, i ovo joj je prvi porođaj koji je obavila na terenu, ali i u praksi. Dojava da trebaju preuzeti trudnicu stigla je baš kad su se vraćali s intervencije iz Zagreba, pa su se požurili da Ivanu u Vrbovcu dočekaju spremni. Dr. Orak nije ni slutila, kaže, da će te iste večeri obaviti svoj prvi porođaj. I to bez ikakvih poteškoća.

- Jedino iskustvo koje sam imala s porođajima su vježbe iz ginekologije sa šeste godine fakulteta, ali na njima smo bili promatrači. Imala sam teoretsko znanje o tome što trebam učiniti, a sve je prošlo dobro zahvaljujući mojem izvrsnom timu, osobito sestri Ivoni, koja je odradila lavovski dio posla s obzirom na to da je već imala slična iskustva u dosadašnjem radu - priča nam dr. Orak, naglašavajući da želi posebno pohvaliti mamu Ivanu, koja se super držala i bila vrlo pribrana tijekom cijelog porođaja.

Upravo je Ivana kroz dosadašnja iskustva znala da porođaj počinje i upozorila ekipu na to, a budući da su i oni znali kako je riječ o Ivaninu sedmom djetetu, pretpostavka je bila da će se sve odviti vrlo brzo, to više što je Ivani puknuo vodenjak, a trudovi su bivali sve jači i intenzivniji.

Neočekivano iznenađenje u smjeni

- Nisam ni gledala gdje smo. Zaustavili smo vozilo i krenuli s porođajem. Kad je sve završilo, beba je odmah proplakala, pa smo podvezali pupkovinu, očistili bebu i stavili je mami na prsa. Odvezli smo ih potom u Zagreb, u Kliničku bolnicu Merkur, koja je i bila naš cilj. Moram reći da sam još uzbuđena nakon svega. Kad radite na Hitnoj, nikad ne znate što će vas dočekati u smjeni, ali doista ni u primisli nisam imala da ću nekom pomoći u porođaju - priča nam mlada dr. Orak, koja je diplomirala prije godinu dana.

Tata Marin suprugu i malenu Larisu još nije vidio jer su posjeti u bolnici zabranjeni zbog epidemije. No uskoro će se obje vratiti u obiteljski dom u mjestu nadomak Križevaca, a s obzirom na to da je riječ o velikoj obitelji, u kojoj sedmero djece ima razne potrebe, iako tata Marin naporno radi, pomoć bi im dobro došla. Pa svi ljudi koji žele na bilo koji način pomoći ovoj deveteročlanoj obitelji, u kojoj se sve ori od dječjeg smijeha, neka se jave Marinovoj sestri Antoneli na broj mobitela 099/435-9993.