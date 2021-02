Predsjednik HSS-a Krešo Beljak za HRT-ovu emisiju 'Oporebni zarez' rekao je kako su afere njegovog kandidata za splitskog gradonačelnika Siniše Vuce preuveličane.

- Čim je riječ o pojačanju to izaziva medijsku pažnju, a to je i cilj, kao i to da se pred lokalne izbore ostvari što bolji rezultat, a s njim ćemo postići bolji rezultat u Splitu nego bez njega. Što je od njegovih afera istina, a što ne... imam dojam da su te afere puno preuveličane - rekao je Beljak.

Otkrio je kako još nije odlučio hoće li preseliti u Zagreb, a rekao je kako nije siguran da je Vanđelić odbio HDZ.

- Mislim da je tu bila neka druga igra, da je on bio prejak kandidat, a da im to nije odgovaralo zbog Milana Bandića i njihovih unutarstranačkih osnova. Zna se dogoditi politički apsurd da se gura slabiji kandidat da ne bi došlo do drugih tektonskih poremećaja unutar same organizacije. Mislim da Bandiću dionice rastu iz dana u dan. Podcjenjuje se Bandića cijeli niz godina i to nije dobro. Podcijeniti nekoga tko je 6-7 puta dobivao izbore i u 20 godina uspostavio infrastrukturu upravljanja u Zagrebu, nije politički mudro.

Dotakao se i cijepljenja preko reda. Rekao je kako podržava poziv na ostavke upućen članovima Stožera:

- U svakom normalnom društvu gospođa Markotić bi podnijela ostavku iste sekunde. To se jednostavno ne radi. To je amoralno u ovakvoj situaciji u kojoj jesmo, rekao je. Ne radi se o tome radi li se o članu obitelji ili ne. Osoba koja je omogućila nekome da se cijepi preko veze treba odgovarati. To nije iznenađujuće, živimo u Hrvatskoj, to je nešto što je bilo za očekivati da će se dogoditi i da će proći bez posljedica. Takve stvari već 30 godina, ali i duže prolaze bez posljedica. I onda to postane normalno.

Za kraj, za HRT je otkrio i kako mu je neugodno jer se već cijepio, ali je to napravio kako bi pokazao da je to civilizacijski doseg i način za prevladavanje korone:

- Međutim, dogodilo se nešto sasvim suprotno i neugodno mi je. Prvenstveno pred mojim roditeljima. Imam roditelje koji spadaju u rizičnu skupinu i koji svoje unuke nisu vidjeli već godinu dana. Ja sam se cijepio oni nisu. Naravno da bi to cjepivo prepustio njima ili drugima koji su ugroženi. Osjećam se jadno što sam se cijepio prije reda.