- Nije stvar niti u osobnoj razini, cijenim gospodina Plenkovića kao čovjeka. Radi se o tome da HSS i HDZ ne mogu biti zajedno. Mi smo ideološki dijametralno suprotni. To što on misli da smo mi bliski, to znači da on nema pojma o politici. Dakle, HDZ je konzervativna, demokršćanska stranka, pustimo sad kriminal… koja se zalaže za krupni kapital, još od Tuđmanovih 200 obitelji. HSS je nasuprot njima stranka koja se zalaže za “malog” čovjeka. Dijametralno suprotna politička ideologija ne može ići zajedno, ma što on mislio ili znao.

HSS može imati jednog predsjednika, drugog, koji zna, koji ne zna. HSS može imati i predsjednika koji misli da smo mi poljoprivredna stranka. HSS je stranka koju je osnovao Stjepan Radić s jasnim regulama i jasnim postavkama. HSS je jasno lijeva stranka. Lijeva stranka i to prije komunista i partizana - pojasnio je predsjednik HSS-a Krešo Beljak.

- HSS je prva anstifašistička stranka u Hrvatskoj. Prvi koji je govorio protiv Musolinija 20-ih godina prošloga stoljeća je bio Stjepan Radić.

Stranke se mijenjaju i propadaju, a pozivanje na Stjepana Radića nije kredit. To je temelj HSS-a, mi smo stranka malog čovjeka, a ne krupnog kapitala. Na to pozivam i hrvatska politika u ovom trenutku treba stranku poput HSS-a koja će se boriti za malog čovjeka, jer se nitko ne bori za njega. Dakle, protiv banaka, protiv krupnog kapitala…

Oduvijek sam govorio, ako je HDZ za 200 bogatih obitelji, HSS je za dva milijuna obitelji koje mogu živjeti od svojega rada. I to je ta razlika, mi se zalažemo za taj koncept - kazao je Beljak.