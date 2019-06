Beljakova kuća nije u katastru: Nije gotova, nisam imao novca

Pa kakvu to poruku šalje građanima ministar uprave Lovro Kuščević ako 11 godina nije upisao kuću u katastar? Grmio je sa saborske govornice prije 10-ak dana HSS-ov zastupnik Davor Vlaović.

Vlaović bi isto mogao upisati svog stranačkog šefa Krešu Beljaka koji je i gradonačelnik Samobora. Ako putnik namjernik prolazi naseljem Kladje pored Samobora i vidi predivnu novu kuću u Vinogradskoj ulici, oči ga varaju. Jer i u katastru i zemljišnim knjigama ta kuća ne postoji. Postoji samo livada od 786 kvadrata kojoj su vlasnik Krešo Beljak i njegova supruga. Ako se nastavi raspitivati, vidjet će da kuća na toj livadi nema niti uporabnu dozvolu, pa će se zapitati kako netko može živjeti u objektu koji nije prošao niti sigurnosne provjere. Nejasno je i kako kuća ima broj, ako nigdje službeno za državu ne postoji. Ali i to je moguće.

Nakon što HDZ-ov ministar Kuščević nije 11 godina upisao svoju vilu u Nerežišćima, sada smo otkrili i drugi slučaj visokopozicioniranog dužnosnika čija nekretnina službeno ne postoji u državnim evidencijama.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Doduše, Beljak je u svoju imovinsku karticu upisao još prije četiri godine kuću. U imovinskoj stoji: Kuća s okućnicom površine 950 kvadrata, vrijednosti pola milijuna kuna.

Beljak se iznenadio kada smo ga pitali zašto nije upisao kuću u katastar. Kada se raspitao, rekao je da je platio odvjetniku da sastavi ugovor o kupoprodaji, riješi imovinsko pravne odnose, upiše sve u zemljišne knjige, a projektant bi trebao upisati u katastar. Nakon konzultacija s projektantom, ponudio je odgovor i usput oprao Kuščevića.

- Kuća nije upisana jer još nije završena u skladu s projektnom dokumentacijom. Čim bude završena, upisat ćemo je. Istina je da živimo u njoj tri-četiri godine, ali nema uporabnu dozvolu i nije sve na njoj odrađeno. Nisam imao novca, živim od svoje i suprugine plaće, imam kredit i jedno od troje djece mi se razboljelo. Nemam ja kao neki firme koje su propale, a iza njih su meni ostali milijuni, niti sam zaradio na prodaji gaća – rekao nam je Beljak referirajući se na Kuščevića i napominjući da njihovi slučajevi nisu isti.

Kuščević zaista nije upisao kuću u katastar 11 godina otkako je dobio uporabnu dozvolu. Ali je i kod Beljaka nevjerojatno da živi u kući koja nema uporabnu dozvolu jer je ona jamac da je sve izvedeno u skladu s građevinskom dozvolom, da su sve instalacije ispravno postavljene itd. Ukratko, uporabna dozvola je jamac sigurnosti i potvrda propisanih građevinskih standarda. Pitamo Beljaka i kako je dobio kućni broj, kaže da ne zna jer nije to on vodio i da niti njemu to nije jasno.

Inače, propisana kazna za neupisivanje promjena u katastru je tri do šest tisuća kuna. Kako je nedavno Državna geodetska uprava odgovorila portalu telegram.hr, Kuščević će biti prvi koji će biti kažnjen jer oni rade tek kada netko prijavi nekoga, a dosad nisu imali takvih prijava.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Beljak i supruga su svoju livadu kupili 2010. godine. Gradonačelnik je podigao i kredit od 110.000 eura za zemljište i izgradnju, pa svaki mjesec trebaju izdvojiti 658 eura za njegovu otplatu. Beljak ima prijavljenu gradonačelničku plaću od skoro 18.500 kuna, a mjesečno od Sabora dobiva i paušal od 1500 kuna. Supruga ima plaću skoro 7500 kuna u samoborskom dječjem vrtiću, a još 1200 dobije kao članica upravnog vijeća. Dodatnih 1200 kuna zaradi od imovine. Obitelj ima stan od 35 kvadrata u Samoboru, pa je taj dohodak vjerojatno od najma.