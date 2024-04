Benčić: Dostižan je scenarij da se HDZ skine s vlasti! Pozivam sve stranke da budu dosljedne

Prema posljednjim rezultatima izbornog povjerenstva Možemo! je osvojio deset mandata u novom sazivu hrvatskog sabora. Stvorilo je to veliku erupciju oduševljenja, a sve je zapečatila Sandra Benčić govorom na pozornici.

- Bok ljudi, ovo je definitivno najveseliji stožer, a čak se ni ne zove stožer. Sada smo na deset mandata, međutim veliki gradovi nisu do kraja obrađeni. Postoji mogućnost daljnjeg rasta. We did it! Želim reći prvo veliko hvala svim građanima koji su izašli i posebno hvala onima koji su nama dali povjerenje. Drugo, jednako važno hvala odlazi svima vama koji ste zadnjih mjesec dana proveli na ulici razgovarajući s građanima i dijelili letke. Vama koji ste uzimali godišnje i koristili da bi pomogli nama da postanemo stranka koja je najviše rasla od prošlog mandata do danas. Taj najveći rast dolazi iz onog što je bila naša najveća snaga, a to smo svi mi. Hvala svima od Osijeka do Dubrovnika koji ovo prate preko malih ekrana. Moramo se zahvaliti svim građanima koji su nam donirali i koji su omogućili da budemo vidljivi iako smo nastali prije pet godina. Omogućili ste nam da budemo stranka s najvećim rastom na ovim izborima - rekla je Sandra Benčić, a zatim dodala:

- Mi možemo biti jako zadovoljni s našim rezultatom. To nije samo naše mišljenje, ono što još trebamo napraviti. Ne smijem izgubiti iz vida da je prioritet skidanje HDZ-a s vlasti. Taj cilj još uvijek ostvariv i dostižan i on je dostižan u onom scenariju o kojem smo mi govorili u prošlim tjednima. Dostižan je scenarij da se HDZ skine s vlasti. Ono na što pozivam sve političke aktere je da je glavni cilj blizu. Pozivamo sve da budu dosljedni, da poštuju svoje birače i da kažu ne HDZ-u. Još uvijek se može dogovoriti da stranka iz opozicije, a to je SDP da oni sastave manjinsku vladu koju ćemo mi ostali podržavati iz parlamenta.