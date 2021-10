Saborska zastupnica Sandra Benčić poručila je u emisiji "U mreži Prvog" kako se snimke nasilja nad migrantima gledaju godinama, a na to su upozoravali i policajci, kao i pučka pravobraniteljica.

HDZ-ov zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol rekao je da se ne treba baviti naklapanjima koja u "Europskom parlamentu šire pripadnici lijeve političke opcije". Oni, dodao je, dobivaju puno informacija iz Hrvatske.

- Pokušava se proturiti teza da se radi o sustavnom protjerivanju, ali za to nema nikakvih dokaza. Ovo je izolirani incident. Hrvatska ima više od 1000 kilometara granice koju čuva više od 6 tisuća policajaca i moguće je da se dogode izolirani incidenti - rekao je.

Je li realno da su policajci mogli samoinicijativno skinuti oznake, Sokol kaže da je sve moguće.

- Svakakvih sam stvari vidio u politici. Ne bih gatao i čitao nečije misli. Bavio bih se činjenicama, jer dezinformacije sigurno ne idu u prilog Hrvatskoj, naročito u svjetlu skorog ulaska u Schengen - rekao je i ponovio kako se čini da je određen broj policijskih službenika prekoračio svoje ovlasti, ali da treba provesti postupak i odrediti sankcije.

- Nadam se da neće sve stati na tri interventna policajca u ovom slučaju. To da policajac skine svoju odoru za vrijeme postupanja teško je vjerovati - rekla je Benčić. Dodala je i kako je nevjerojatno da je "gospodin Sokol, samo dan prije incidenta govorio da je apsolutno nemoguće to što se događa, da su to podmetanja od lijevih opcija".

- Evidentno je da treba utvrditi odgovornost počinitelja, ali i onih koji su im to, direktno ili prešutno - naredili ili odobrili, poručila je Benčić. Odgovornost ne može stati na odgovornosti ova tri policajca - rekla je.

Sandra Benčić ustvrdila je da će sad tri interventna policajca platiti za sve ono što se i prije radilo, jer je EU odlučio ovaj slučaj riješiti. Odgovorio joj je Sokol ponovivši da Republika Hrvatska na granici institucionalno djeluje u skladu s međunarodnim pravom - što ne znači da se incidenti ne događaju. Naglasio je da nikad nije dokazano da se migranti protjeruju sustavno te da nitko ne govori o tome da je prvenstveni zadatak granične policije - zaštititi hrvatske građane.

- Odgovornost EU-a je velika. Nisam primijetio da postoji nekakva zajednička politika o rješavanju migracija. Želim biti jasan. Svi mi smo potomci migranata. Ovi nesretni ljudi da bi ušli u BiH morali su proći jednu od država članica EU-a (Bugarska, Rumunjska ili Grčka) i tamo nisu prošli proceduru prema kojoj se moraju privesti i identificirati i ako je moguće - vratiti u zemlju porijekla - rekao je Siniša Hajdaš Dončić.

Ni on ne smatra da su se policajci samoinicijativno preobukli i odlučili "mlatiti ljude". Sokolove navode da ljevica inzistira na ovakvim temama je nazvao politiziranjem.

- Koliko god pojedinačni građani zbog otpora prema migrantima odobravaju ovakvo ponašanje, odobravanje nasilja institucija može dovesti do toga da se jednoga dana takvo nasilje može primijeniti prema nama - rekla je Benčić. Sokol je poručio kako se radi o nezakonitim migrantima koji najčešće nemaju isprave.

- Ilegalno pokušavaju prijeći granicu i krše hrvatske i zakone EU-a. Što se tiče Bugarske i Grčke - nema više toleriranja masovnih migracija. Te zemlje imaju vojsku na svojim granicama prema Turskoj. A protežiranje nelegalnih migracija pogoduje krijumčarima. Da Hrvatska efikasno čuva svoje granice priznala je i EK. To je i jedan od uvjeta ulaska u Schengen - naglasio je.

Hajdaš Dončić je naglasio kako se mora stvarati dobro društvo i da je nedopustivo da pravna država dopušta ovakve stvari. Ne vjeruje da će doći do sankcija.