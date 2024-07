Benčić o povišicama: Veće plaće da, ali Vlada to pogrešno radi. Moramo uvesti i strože kazne

24sata su ekskluzivno objavila da je plan Vlade podići osnovice plaća za 83 posto, što bi nakon 10 godina donijelo značajne povišice predsjedniku Hrvatske, premijeru, ministrima, zastupnicima, državnim tajnicima, ali i nizu drugih dužnosnika.

Premijer Plenković bi tako dobio povišicu od 2006 eura i imao bi plaću od 5.269 eura, Zoran Milanović bi dobio povišicu od 2.128 eura i završio s plaćom od 5.716 eura, ministri poput Damira Habijana koji će i predložiti povišice bi dobio povišicu od 1.566 eura i njegova plaća bi bila nešto ispod 4.000 eura. Saborski zastupnici bi također dobili povećanje, a ono ovisi od toga imaju li dodatne funkcije koje nose više plaće. Primjerice, predsjednik Sabora Gordan Jandroković bi imao plaću nešto manje od 5.000 eura nakon povišice od 1.883 eura, dok bi primjerice predsjednik SDP-a Peđa Grbin koji je samo zastupnik, imao po novom plaću preko 3.800 eura nakon povišice nešto niže od 1.400 eura.

Povećanje plaća nam je komentirala i Sandra Benčić, koordinatorica Možemo kojoj bi kao zastupnici plaća trebala porasti na oko 3.720 eura. Benčić još nije htjela komentirati iznos dok Vlada ne donese službenu odluku, ali smatra da Vlada usklađuje plaće na pogrešan način.

-Osnovica plaće državnih dužnosnika nije rasla 10 godina i potrebno ih je, a posebno one za izvršne funkcije, uskladiti sa plaćama u javnom sektoru a koje su rasle u recentnom periodu. To je dovelo do nesrazmjera pa neki službenici imaju veće plaće od ministara. Međutim, smatramo da sadašnji sustav koji se temelji na "ad hoc" odlukama Vlade nije dobar i da je potrebno osigurati sustav koji redovito usklađuje plaće u javnom sektoru s troškovima života, a onda dužnosničke plaće sa onima u javnom sektoru. Tako ne bi dolazilo do diskrepancija kakve sad imamo i povećanja koja su onda velika zato jer se propustilo usklađivati na vrijeme - smatra Benčić.

Ističe da su plaće u Vladi niske u odnosu na plaće u javnom sektoru, ali i da razumije zašto se građani ljute.

- Građani se ljute ne zbog toga što ne razumiju da i plaće dužnosnika moraju rasti ako su rasle svima ostalima, već zato što znaju da mnogi od njih ne odrade posao za koji su plaćeni. Ali nerad dužnosnika kažnjava se na izborima. Napomenut ću i da smo tražili za saborske dužnosnike strože kažnjavanje nedolaska na sjednice i odbore, no taj naš prijedlog je odbijen. Smatramo da bi uz povećanje plaća bilo primjereno tražiti i veću odgovornost dužnosnika u smislu izvršavanja njihovih obaveza, kao i postrožiti način opravdavanja nedolaska na posao koji je sada takav da svatko uz bilo kakvu ispriku može dobit “opravdano”. Mi zbog toga od početka u klubu imamo pravilo da kada netko ne može doći zbog privatne obaveze ili one koja je isključivo stranačka i nema veze sa saborskom dužnosti, mora prijaviti neopravdano. Međutim, za sada to je do dobre volje i interne odluke našeg kluba , a smatramo da to treba postati obaveza svih zastupnika - zaključuje Benčić.