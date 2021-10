Gospodin Juričan je mene kontaktirao, on poznaje i mene i Vukovića pa to nije ništa čudno. Ja sam dobila informaciju od gospodina Juričana da bi se Vuković našao sa mnom. Ja sam rekla da se možemo naći kada će on biti razriješen. Tako je bilo, kad je dobio obavijest o tome da je donesena odluka o njegovom razrješenju. Mi smo se našli, razgovarali smo dva sata. Ja kao saborska zastupnica i javna osoba i kao na kraju krajeva netko iz stranke Možemo! koju bilo tko pita da se nađemo po pitanju bilo kojeg problema, da ja to moram odbiti...niti je protuzakonito niti nemoralno naći se s nekime na razgovoru, komentirala je za RTL Danas Sandra Benčić o sastanku s Nikolom Vukovićem.

Na pitanje oko uloge Darija Juričana u svemu tome, kaže da je on samo predložio sastanak, jer poznaje oboje i da joj tu ništa nije čudno.

- Na kraju krajeva, ja isto gospodina Vukovića znam pa mi nije bilo neobično da se nađemo na nekom sastanku, s tim da sam ja rekla da predmet tog sastanka ne može biti odluka koja je donesena. Razgovarali smo o tome, ja sam ga saslušala dva sata, on je htio iznijeti neke svoje poglede. Ja sam isto tako jasno rekla da nemam namjeru ni ja ni bilo tko drugi išta ružno govoriti o njemu bez obzira na sve naknadne okolnosti - kaže.

Dodaje da je Vuković prije razgovora s njom imao i razgovore s Tomaševićem, Korlaetom i Dolenec.

- Naravno da je imao razgovor s gradskom upravom i dok je bio na čelu Uprave Holdinga. Naknadno je poslije odluke htio razgovarati sa mnom. Nije mi rekao razloge, nisam ja s njim ni dogovarala sastanak. Pričao je o okolnostima svog razrješenja. Zašto ne meni? Vjerojatno je iz nekog razloga želio okolnosti iznijeti meni. To morate pitati njega - kaže.

Dodaje da Juričan nije kadrovirao ni tražio druge sastanke i da je do ovog došlo samo jer poznaje njih dvoje. Juričan još nije komentirao cijeli slučaj.