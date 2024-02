Benčić oplela po Plenkoviću: 'On je suodgovoran za aferu na Geodetskom fakultetu...'

Čelnica Možemo! Sandra Benčić ocijenila je u utorak da je premijer Plenković suodgovoran za 'aferu Geodetski fakultet' jer uporno brani ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek koja pak "ne želi razotkriti nepravilnosti i eventualnu korupciju". „Premijer kontinuirano brani ministricu Ninu Obuljen Koržinek i ne samo da je brani nego zbog nje napada i EPPO, dovodi u pitanje njihovu nadležnost, ulazi u sukobe s glavnom europskom tužiteljicom i sada vidimo da je to jedan od razloga zbog kojih je Ivan Turudić imenovan za glavnog državnog odvjetnika", ustvrdila je Benčić na konferenciji za novinare u Saboru.

Evidentno je, kaže, da se novac iz Fonda solidarnosti trošio na način koji nije u skladu s procedurama i da je taj novac služio profiterstvu određenih aktera koji su najtežu katastrofu koja je pogodila Zagreb i Baniju nakon rata iskoristili da bi krali novce iz Fonda solidarnosti, pri čemu ponajprije mislim na ljude upletene u aferu Geodetski fakultet.

Ustvrdila je da "ono što je Geodetskom fakultetu plaćeno nije u cijelosti isporučeno" ni u smislu broja niti kvalitete te da ministrica kulture - umjesto da sve to razotkrije i da kaže, 'evo pogledajte šta smo dobili za te novce' ili da sama pokrene postupak da bi se utvrdilo je li se dobilo ono što je ugovoreno - čitavo vrijeme opravdava i pokriva tu situaciju i samim time je odgovorna.

Benčić: Ne znamo je li ministrica profitirala, to je minimalno - šlamperaj

Je li ona nešto iz toga profitirala ili ne, ne možemo tvrditi i ne možemo znati, ali je sigurno da je način na koji su se pripremili natječaji za trošenje Fonda solidarnosti i način na koji su oni provođeni zapravo da ukazuje minimalno na šlamperaj i na apsolutno nedovoljno davanje pažnje tome kako će se novac iz Fonda solidarnosti trošiti kroz Ministarstvo kulture, kazala je.

Benčić je istaknula da je za Možemo neprihvatljivo da "HDZ privatizira ta sredstva i stavlja ih u džepove svojih poslušnika". To je za svaku osudu, a manje je važno jesu li se ta sredstva knjižila dio kroz državni proračun i dio prema Fondu solidarnosti nego je važno da su to javna sredstva poreznih obveznika namijenjena obnovi, i za onoga tko je na tome krao treba izmisliti posebnu kaznu, poručila je.

„Premijerova čvrsta obrana ministrice pokazuje da je sudogovoran jer da je on premijer koji želi razotkriti nepravilnosti, eventualnu korupciju, posebno u ovako osjetljivom pitanju kada se radi o sredstvima namijenjenim za obnovu nakon potresa, onda bi prvi rekao da treba provjeriti o čemu je riječ. Rekao bi i ako treba maknut ću tog ministra ili ministricu dok se ta sumnja ne raščisti, ali on to uporno ne radi i time je izravno suodgovoran”, smatra Benčić.

Po njezinim riječima, motiv za to mu je taj što je Nina Obuljen poznata kao njegova najbliža suradnica, a, usto, najveći dio sredstava za obnovu išao je preko Ministarstva kulture, i ako se to dovede u pitanje, dovest će se u pitanje ozbiljan dio sredstava iz Fonda koje ćemo morati vraćati, ako nisu bili trošeni na predviđeni način. Međutim, ocijenila je, najvažnija je njegova politička odgovornost jer ako mu 'padne' najbliža suradnica, zna da u nekom trenutku, a najkasnije na izborima, mora pasti i on, upravo zato jer ih je sve pokrivao, od Žalac nadalje.

Benčić je izvijestila i o prijavi njezine stranke slučaja Turudić Bruxellesu, kazavši da sa svojom grupacijom Zeleni pripremaju procedure kroz koje će se to rješavati i u Europskom parlamentu i EK.

"HDZ je računao da će im glavni državni odvjetnik biti instrument osporavanja istraga EPPO-a, jer je to osoba koju oni kontroliraju, to je Zlata Hrvoj Šipek, a nakon svega što smo vidjeli sigurni smo da će to biti i Turudić", zaključila je Benčić.