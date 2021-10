Reakcije premijera u posljednje vrijeme dosta su neočekivane, može se primjerenije reagirati na kritike. Relacije između premijera i parlamenta su te da ga parlament bira i da on odgovara. Problem ovakvog načina izvještaja, da on podnosi izvještaj o radu Vlade bez da im možemo postaviti pitanja, a on ne mora odgovoriti na govore koje imamo, rekla je u srijedu saborska zastupnica Sandra Benčić.

Ona je gostovala u Newsroomu N1 televizije gdje je kritizirala rad premijera Andreja Plenkovića i postupke Vlade u koronakrizi i oko obnove od potresa.

- Ponovno je posvetio završni govor što smo isticale kolegica Kekin i ja, tri velike krize će po meni činiti njegovo političko naslijeđe – kriza Agrokora, covid kriza i postpotresna kriza. U svemu se pokazalo da nema organiziranog i kvalitetnog odgovora države na takve krize. Premijer se hvalio kako su spasili gospodarstvo, to sam uzela kao primjer - rekla je Benčić.

Obnova kasni

Istaknula je kako nakon godinu i pol u Zagreb i gotovo godinu dana na Baniji nema nikakve vidljive pomake oko obnove.

- Istaknula sam da je njegovo političko naslijeđe da je nakon godinu i pol nakon potresa govorio o velikim uspjesima, a gdje se postavlja logično pitanje – ako je to tako, zašto se povećavaju iznosi MORH-u, zašto se oduzimaju topli obroci ljudima na Baniji, zašto se ljudi ne premjeste u iz kontejnera u bolji smještaj… Ako nam tako dobro ide, pitam se kako je moguće da nakon godinu i pol nemamo pomake. Premijer na to pitanje nema odgovor. Za privremeni smještaj postoje novci iz Fonda solidarnosti. Iz fondova nismo potrošili gotovo ništa, novci se slabo koriste - napomenula je

Na pitanje jesu li moguće manipulacije oko raspodjele sredstava koja nisu sredstva Vlade, nego EU fondova, rekla je:

- Nitko od nas to ne može znati jer nemamo odgovor gdje je taj novac i u kojem iznosu. Ne znamo je li se prenamjenjivalo, trošilo na druga pitanja, nadam se da nije, to bi bilo tragično i to bi bio razlog za ostavku Vlade. Ne vjerujem da bi se to netko usudio nakon ovakve tragedije - kaže Benčić.

Za Zagreb druga pravila

S obzirom na to da je platforma Možemo! preuzela vlast nakon dugogodišnje vlasti Milana Bandića, kaže kako Vlada drukčije gleda na njihove poteze.

- Nismo podcijenili izazov, možda smo podcijenili poziciju koju imaju akteri poput premijera Plenkovića u odnosu na Grad Zagreb. Zagreb se potpuno drugačije tretira od drugih lokalnih samouprava. Kad govorimo o glomaznom otpadu, pitanje gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, posebno u Zagrebu, jedno je od najtežih pitanja s kojima se suočavamo jer su tu akteri i sa strane države i privatnog sektora koji imaju jake interese da zadrže pozicije. Najavili smo, to radimo, da ćemo vratiti Čistoći sustav otpada. Za to treba vremena - kazala je Benčić.

Na pitanja oko borbe s koronavirusom rekla je kako glavnu riječ treba imati struka

- I ja sam rekla da je činjenica da premijer ne odustaje od taktike koja je dokazano kriva. Jer da je ta taktika dobra, ne bismo bili na dnu ljestvice po procijepljenosti u EU-u. Mora se mijenjati taktika, a i ljudi. Stožer ne može biti komunikator Vlade prema građanima jer građani u njih više nemaju povjerenja zbog nedosljednosti i iznimaka. Mislim da treba naći nove komunikatore, stranački neobojane, stručnjake, liječnike… Stožer je u potpunosti politički instrumentaliziran - zaključila je.