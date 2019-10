Bernardić: Čega se bojite? Zašto skrivate imovinu Šuice?

Tenzije u Saboru porasle su nakon što je vladajuća većina odbila SDP-ov amandman na izmjene Zakona o sprečavanju sukoba interesa, prema kojem bi imovinske kartice trebali predavati i zastupnici u Europskom parlamentu te članovi Europske komisije.

- Na ovaj način onemogućavate da Dubravka Šuica na transparentan način prikaže svoju imovinu. Onemogućavate joj da se brani i otvarate dodatne sumnje - poručio je Arsen Bauk (SDP).

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik SDP-a Davor Bernadić nadao se da će kod vladajućih prevladati razum te da će dopustiti da se objavi imovina europskih dužnosnika.

- Postavlja se pitanje zašto skrivate imovinu vaše europske dužnosnice Šuice. Čega se bojite? Očito se u HDZ-u širi panika i strah od objavljivanja imovine europskih dužnosnika. Javnost se s pravom pita kako je moguće da profesorica gimnazije raspolaže imovinom, kako se nagađa, većom od 5 milijuna eura, a profesori u zemlji teško žive, traže povećanje od 300 kuna mjesečno. Zbog sumnje na nezakonito stečenu imovinu i na korupciju moralo je otići pola vaše vlade. Zašto rušite na ovaj način ugled zemlje? Ugled zemlje se ne ruši inzistiranjem na transparentnosti već korupcijom, klijentelizmom, kriminalom, uhljebništvom i svime što radite - poručio je Bernardić.

Branko Bačić (HDZ) kazao je da je u izmjenama zakona tek riječ o usklađivanju sa zakonom o sustavu državne uprave.

- Ne znam je li to u ovom trenutku moguće, jer ne znam kakva je regulativa na razini Europskog parlamenta i Europske komisije. Ja sam za da se objavi svaka imovina dužnosnika u Hrvatskoj. Kad govorite o Šuici njezina je imovinska kartica bila objavljena u vrijeme dok je bila dužnosnica u RH. Nikada nije bilo nikakvih pitanja, a vodio se i postupak oko njezine imovine i o tome se izjasnila Porezna uprava. No želimo bi li biti transparentni, kolega Bernardiću, bilo bi dobro da malo pogledate stanje u vlastitim redovima i vlastitoj partiji. Mislite da je u dugu zakona, ostati nijem da je vama neto platio školovanje i da to nitko ne problematizira, ili primjerice da vaš kandidat za predsjednika države taji za koga je radio - uzvratio je Bačić.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Brnardić mu je uzvratio da ne dijeli moralne lekcije tvrtka vaše žene skoro otrovala djecu crvljivim mesom u Rijeci i zaradio opomenu od predsjedavajućeg Gordana Jandrokovića.

- Nije to tvrtka moje žene, ona je tamo dioničarka s 283 drugih dioničara. Kad govorite o konkretnom predmetu već se o tome očitovao županijski Zavod za javno zdravstvo i nije bilo riječ o nikakvom trovanju djece. Kad nema argumenata to svoditi na osobne animozitete i pokušati nekoga povrijediti jer vam je iznio činjenice to je nekorektno s vaše strane - odgovorio mu je Bačić.

Sabor je izmijenio sastav dijela saborskih odbora, a kao što je najavljeno o imenovanju Lovre Kuščevića za člana Odbora za zakonodavstvo nije se glasalo.

Za predsjednika Odbora za zaštitu okoliša i prirode izabran je Mihael Zmajlović (SDP), Irena Petrijevčanin Vuksanović (HDZ) izabrana je za predsjednicu Odbora za obrazovanje znanost i kulturu, a Tomislav Tolušić imenovan je voditeljem Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Umjesto Kažimira Varde koji je na osobni zahtjev razriješen dužnosti potpredsjednika Odbora za predstavke i pritužbe, a na to mjesto izabran je Roberta Jankovicsa, koji je nedavno napustio Klub Milana Bandića.

Sabor je donio paket zakon, kojim se prvim danom iduće godine ukidaju uredi državne uprave, a njihove poslove preuzimaju županije, 96 pomoćnika ministara prestaju biti dužnosnici, a na njihova mjesta imenuju se ravnatelji uprava na četiri godine. Iz Vlade uvjeravaju da će ovime pojeftiniti sustav državne uprave i uštedjeti 30 do 40 milijuna kuna, a oporba tvrdi da će time cementirati kadrovska struktura u županijama pa će kadrovi HDZ-a postati i ako ta stranka izgubi izbore.

- To je samo uhljebljivanje HDZ-ovaca - smatra Miro Bulj (Most).

S njim se slaže i Anka Mrak Taritaš (Glas):

- Sad zamislite izbore na kojem HDZ ne dobije i promijeni se i dođu neki drugi. Vezane su im ruke i noge, jer svi oni koji rade za njih su zapravo HDZ-ov kadar - kazala je.

Krešo Beljak (HSS) poručio je da županije treba ukinuti jer je riječ o neuspješnom modelu koji traje od 1993. i pretvorile su se u "kočnice razvoja#.

- Bilo bi jeftinije za RH kao državu kad bi se svim dužnosnicima i zaposlenicima županija davale plaće da budu doma, jer ovako kad se njima izmišlja posao da bi se opravdalo opstojanje županija - kazao je.

Hrvoje Zekanović (Hrast) pozvao je pad sve koji su zainteresirani za radno mjesto ravnatelja uprava da se prijave na natječaj, koji će biti uskoro objavljen.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Svi oni koji imaju VSS, koji zadovoljavaju ostale uvjete natječaja nek se jave i baš me zanima hoće li koji od postojećih pomoćnika ministara izgubiti posao odnosno hoće li biti iti jedan koji neće pobijediti na natječaju.Siguran sam da će svih 76 pomoćnika ministara postati ravnatelji uprava. Ali evo ja bi da malo ipak testiramo ministre koji će uskoro raspisivati natječaje za dobro plaćena mjesta od skoro 15.000 kuna - poručio je Zekanović.