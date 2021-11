Danas je prvi dan provođenja novih mjera koje se odnose na obvezu covid potvrda u javnim i državnim službama.

Uoči užeg kabineta Vlade ministar zdravstva Vili Beroš dao je izjavu za medije.

- U tijeku jučerašnjog dana bilo je više od 30.000 brzih antigenskih testova, od kojih je 892 detektirano pozitrivnih. To nisu ljudi sa simptomima pa su otišli na test, to su ljudi koji su detektirani kao pozitivni zbog covid-potvrde. U dan i pol imamo ukupno testiranih 54.086, a pozitivnih je 1.265. Ovo je neoborivi argument o koristi covid potvrda - rekao je Beroš na početku.

- Cijepljenje nas ne abolira od pridržavanja mjera. Ako smo cijepljeni možemo zaraziti druge, ali u daleko manjem opsegu - rekao je Beroš.

Kaže kako se i u zemljama s visokom procijepljenosti dogodilo da se ljudi opuste i dođe do većih brojki.

- Covid potvrde su ključni instrument kojim možemo postići zdravstvenu sigurnost i hvala svima koji se od jutros testiraju i pomažu nam zaštititi zdravlje. Onaj tko se tome protivi mora se zapitati zašto to radi. Svatko ima pravo na mišljenje, ali širenje dezinformacija i obmanjivanje javnosti nije dobro - rekao je Beroš.

- Nije mi jasno zašto se netko odbija testirati. Testiranje nije invazivno. Dokazuje da netko nije opasan za svoje okruženje - rekao je Beroš.

- Dobivam informacije od jutros da pojedini u zdravstvenim institucijama odbijaju testirati. Uputio sam jutros dopis ravnateljima bolnica o važnosti onoga što je naloženo - rekao je Beroš.

- Nisam branio kolegu Lauca, branio sam njegovo pravo da izrazi svoj stav. Njegov poziv na okupljanja i na prosvjede to me brine. Obmanjuje javnost i to se mora znati. U ovom trenutku ga više ne branim. Dovodi u pitanje znanstvene činjenice koje su poznate i vrijede u cijeloj Europi. Vlada se trudi zaštititi zdravlje svih građana. Trudimo se da budemo široki u našem promišljanju. Omogućili smo besplatno cijepljenje, nikoga ne prisiljavamo. Omogućili smo besplatno testiranje i ono nije invazivno. Mislim da će mu se Vlada zahvaliti na njegovom dopriosu - rekao je Beroš.

- Vlada u ovom trenutku nije donijela odluku, ali ja se nadam da hoće - dodao je Beroš o izbacivanju Lauca iz Znanstvenog savjeta Vlade.

Rekao je i da će se poduzeti mjere protiv onih koji ne žele poštivati odluku o obaveznoj potvrdi ili testu za ulazak u državne i javne institucije, ali nije htio otkriti kakve.

Osvrnuo se i na incijativu Mosta da se raspiše referendum za ukidanje covid potvrda.

- Te su potvrde optimalno rješenje za kontrolu ove situacije. Pozivam gospodu iz Mosta koji je njihov koncept odgovora, neka ga iznesu. Nemam problema saslušati nikog - zaključio je Beroš.