- Najviše smo razgovarali o primjeni treće doze cjepiva - rekao je na početku ministar zdrvastva Vili Beroš.

- Svi znanstvenici su suglasni s onim što je HZJZ iznio kao činjenicu, a to je da se treća doza primjenuje kod onih koji su imunokompromitirani i kod zdravstvenih djelatnika - dodao je.

- U medijima imamo različite teorije o cijepljenju. Znanstvenici su suglasni da je cijepljenje jedini izlaz iz krize, ali naglašavaju da moramo poštivati antiepidemijske mjere - rekao je Beroš i dodao kako je profesor Rudan na sastanku govorio o mutacijama virusa.

- Prispodobio nam je da su proljetos i na jesen sve oči bile uprte u Veliku Britaniju i Izrael jer su oni bili predvodnici četvrtog vala. Bili su suočeni s novim izazovima i tako je i dan danas broj novozaraženih u Britaniji jako velik, što nije neočekivano. Virus je potpuno nepredvidljiv - rekao je Beroš i naglasio kako je bitno pridržavanje mjera posebice s dolaskom hladnijeg vremena.

Kaža kako je na sastanku Gordan Lauc govorio i o svojim izjavama koje su, kako kaže, krivo protumačene.

- To smo riješili. On je govorio o korelaciji, ne o mogućoj vezi smrtnosti i cijepljenja. On smatra također da je cijepljenje najbolji izlaz iz krize - rekao je Beroš.

Krunoslav Capak kaže kako zasad ne planiraju proširenje upotrebe covid potvrda.

- No, zemlje na zapadu ih sve šire koriste kao vrstu pritiska na necijepljenje. Jer oni koji su cijepljeni imaju prednosti, to je vrsta pritiska na necijepljene. Mi nemamo nikakav plan, ali je izvjesno da ćemo o tomu razgovarati. Rekao bih da je uvođenje COVID potvrda u zdravstvo uspjelo. Više nemamo nikakvih problema oko toga. Rekao bih da će uskoro početi razgovor o njihovom proširenju - rekao je Capak i dodao kako je prerano govoriti hoće li biti potrebe za novim mjerama.

- Smatramo da je ovaj balansirani pristup s balansiranim mjerama najbolji. Treba reći da smo mi u prethodna tri tjedna imali stagnaciju, to se ne odnosi na ovaj tjedan. Rano je govoriti o tome imamo li ozbiljan rast koji bi zahtjevao dodatne mjere. Ali kroz neko vrijeme ćemo to razmotriti i vidjeti jesu li potrebne - rekao je Capak.

Beroš je okupljenim novinarima rekao kako će se on svakako cijepiti trećom dozom.