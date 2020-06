Naglasio je da imamo odre\u0111eni broj novooboljelih, ali da smo po broju aktivnih slu\u010dajeva sa Slovenijom na za\u010delju Europe.

<p>Ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong> rekao je u Splitu da prema njegovim podacima danas imamo 30 novooboljelih u Hrvatskoj. </p><p>- To ne znači da je epidemiološka siutacija značajno pogoršana - rekao je i dodao da još nije riječ o eksponencijalnom broju.</p><p><strong>POGLEDAJTE BEROŠEVU IZJAVU:</strong></p><p>Naglasio je da imamo određeni broj novooboljelih, ali da smo po broju aktivnih slučajeva sa Slovenijom na začelju Europe.</p><p>- To ne znači da se možemo opuštati. Naprotiv, oprez je potreban i dalje. Ono što je značajno, da od jutros nema novooboljelih u Zadru, svi detektirani su dobrog kliničkog stanja, jedan ima blagu povišenu temperaturu, a nitko nema kliničkih simptoma - rekao je Beroš.</p><p>Govoreći o zarazi među časnim sestrama u Đakovu, to je istaknuo kao značajnu činjenicu. Kaže i da je bolje da je ovako 10 oboljelih u jednom objektu, nego da je taj broj po cijelom gradu.</p><p>I danas je komentirao Adria tour u Zadru. Istaknuo je da su se organizatori obratili HZJZ-u.</p><p>- S obzirom da je turnir na otvorenom, dano je dopuštenje uz upozorenje na pridržavanje epidemioloških mjera. Toliko o odgovornosti organizatora - rekao je ministar i dodao da "smo se malo opustili kao narod".</p><p>- Ovo je dobra lekcija koju moramo naučiti - kazao je Beroš.</p><p>- Ono što se sad događa nije neočekivano, ovo je kontekst novog normalnog - rekao je i ponovio da epidemiološka situacija nije zabrinjavajuća. </p><p>Ne vjeruje da je ovo drugi val.</p><p>- Da bi se nešto nazvalo drugim valom, potreban je diskontinuitet u epidemiji. U našem okruženju nigdje nije epidemija prekinuta, pa da onda imamo drugi val. Njega je za očekivati u devetom mjesecu - rekao je Beroš.</p>