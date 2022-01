Ministar zdravstva Vili Beroš obratio se medijima nakon sjednice Vlade.

PRATITE UŽIVO: Izjava ministra Beroša

Poručio kako broj zaraženih nije znatno porastao u odnosu na zadnjih tjedan dana, no da je on ipak u rastu.

- Stopa incidencije je visoka, svjedočili smo da je u kratkom periodu pala ispod 1000. Danas je hospitaliziranih 67 manje nego jučer, a na respiratoru manje nego jučer. To je možda najznačajniji element. Još nemamo povećani broj hospitalizacija - rekao je Beroš.

Znatan broj sugrađana odlučio se i na brze antigenske testove.

- Postotak pozitivnih je 93 posto - rekao je.

- Nalazimo se u izazovnom trenutku, u cijelom svijetu raste broj, svi s neizvjesnošću gledamo hoće li početi rasti broj teško oboljelih. Struka je odlučila promijeniti strategiju testiranja, to se ne događa samo u Hrvatskoj - rekao je.

'Adekvatno je da pacijenti dolaze svojim liječnicima po pomoć'

- Moj zadatak kako ministra je odgovoriti na zahtjeve struke - poručio je Beroš i rekao kako će omogućiti da svi liječnici obiteljske medicine brinu za svoje osiguranike. Dodao je kako zna da su opterećeni, no da se nalazimo u izazovnim vremenima.

- Mi moramo na neki način izvršiti prioritetizaciju - objasnio je.

- Brzina detekcije novozaraženih je jedan od elemenata koji sprečavaju širenje, to nam je cilj. Mi smo nastojali riješiti problem. Znam da liječnici primarne zdravstvene zaštite rade sjajan posao, ali molim ih još to da se organiziraju i pruže zaštitu svojim osiguranicima. Liječnici imaju određen broj osiguranika koji najčešće ne prelazi 2000. Mislimo da u kontekstu epidemije smatramo da je adekvatno da pacijenti dolaze svojim liječnicima po pomoć - istaknuo je.

'Tražio sam da taj posao bude dodatno plaćen'

Poručio je kako se čuo s ravnateljima mnogih bolnica koji su u problemima.

- Jedino liječnici mogu, obavljajući adekvatno svoju aktivnost, odgovoriti na ove izazove. Izazovi su tu, svi ravnatelji domova zdravlja su dobili naputak koji danas ide prema ustanovama, jer ono što je najavljeno je trebalo doživjeti svoju operacionalizaciju. Donijeti odluku o postupku koji je plaćen. Ja želim, i moj uvjet je bio, da svaki postupak bude plaćen, ali ne samo načelno, tražio sam vanlimitno plaćanje, da taj posao bude dodatno plaćen - objasnio je.

Ministar je poručio kako zna da su liječnici preopterećeni te da je najavio već reformu zbog niza nelogičnosti koje je uočio u dvije godinu mandata.

- Ali molim vas da pomognemo epidemiolozima. Moramo krenuti s internim, javnozdravstvenim kapacitetima, nije problem uključiti i privatne institucije. U ratu sam protiv virusa. Netko me neki dan nazvao generalom, ja to nisam, samo sam na čelu nekog sustava, ali general donosi odluke i mora ih donositi. One ponekad mogu biti i loše, no ako general da naredbu, vojska ga mora slušati, ne ide drugačije. HZJZ je, sagledavajući kontekst epidemije, procijenio da trebamo više i bolje testirati, ja to moram operacionalizirati. Mogu zamoliti liječnike da za svoje osiguranike osiguraju testiranje i najljepše ih molim da to rade - rekao je.

Ravnatelji su, pojasnio je, dobili naputak da naruče, a onda i dostave određene količine testova svojim liječnicima.

- Znam da svi radimo u ovom trenutku već dvije godine gotovo na granici svoga maksimuma, no novi izazovi su pred nama. Molim vas da još malo doprinesete - rekao je.

Rekao je kako se očekuje da će broj testiranja "eksplodirati" idućih tjedana.