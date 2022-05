Beroš: Osjećam se prozvano, ali ne i odgovorno. Nisam se čuo s Čavajdom, brinem o sustavu

Ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je za RTL Danas slučaj Mirele Čavajde. Poručio je kako, prema njegovim informacijama, ona nije odbijena u Petrovoj bolnici.

- Hrvatski zdravstveni sustav kao i svakom drugom pacijentu u ovom trenutku nudi maksimalno što može. Odbijena je možda njena želja da izvrši prekid trudnoće na određeni način, no moram dodati da se taj način u RH ne radi. U ovom trenutku ga ne može izvršiti u Hrvatskoj, no u Hrvatskoj završetak trudnoće u ovakvim slučajevima kada je drugostupanjska komisija dala pravorijek može se dovršiti. Kada je riječ o Europi, sve zemlje ne vrše taj zahvat. On je uobičajen u Velikoj Britaniji i Francuskoj, diljem Europe nije - rekao je.

'U ovom trenutku sam više ministar nego čovjek'

- Jučer sam uputio dopis Hrvatskom društvu za perinatalnu medicinu da dostave stručno mišljenje koje administracija ne može dati i preporuke kao i protokol o postupanju u slučajevima medicinski indiciranog prekida trudnoće iznad 22 tjedna u skladu s hrvatskim zakonima. Diljem Europe se ovaj postupak ne provodi standardizirano, provodi se u Sloveniji za čitavo ovo područje. To je činjenica i odbio bih tvrdnju da je odbijen prekid trudnoće sukladno odluci drugostupanjske komisije. On je predložen na određeni način koji se u ovom trenutku prema stručnim i zakonskim određenjima vrši u RH - poručio je Beroš.

S Čavajdom nije razgovarao, a istaknuo je kako je u ovom trenutku "više ministar nego čovjek" te da mora brinuti o zdravstvenom sustavu.

- Djelujem kao ministar, ne znam postoje li elementi koje bi mi u komunikaciji mogli rasvijetliti - rekao je.

Na pitanje je li pročitao njeno pismo, Beroš je rekao da nije imao vremena za to.

'Osjećam se prozvano, ali ne i odgovorno. O ostavci ne razmišljam'

- Ja ne mogu čitati novine, bavim se ozbiljnim poslom. Bio sam na sjednici Vlade, pa u Saboru, čestitao sam sestrama i medicinskim tehničarima ovaj dan - rekao je.

Čavajda je u pismu napisala da se osjeća izdano od strane sustava, Beroš je na to rekao da se osjeća prozvano, ali ne odgovorno. Poručio je i da ne razmišlja o ostavci.

- Čak naprotiv, na osnovu ovih iskustava za koje bih volio da se nisu dogodili, zadatak mi je unaprjeđivati sustav - rekao je.

Istaknuo je da ima potporu premijera koji u svakom trenutku može procijeniti radi li on dobro svoj posao ili ne.

- U konkretnom slučaju imamo zakonsko utemeljenje, medicinsku struku koja nije rezultat rada u mom dvogodišnjem mandatu, nego desetljeća naslijeđenih odnosa koje nastojim unaprjeđivati aktivno - rekao je.

- Možete biti sigurni da će čitav zdravstveni sustav naučiti na osnovu ovog iskustva za koje bih volio da se nije dogodilo - rekao je.

Na pitanje hoće li se mijenjati zakon o pobačaju, Beroš je rekao da je zakon ustavan i omogućava ženama pravo i slobodu na odlučivanje.

