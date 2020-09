Beroš: Razmatra se izolacija od 10 dana, ako oboljeli zadnjeg dana nije imao simptoma

Samoizolacija bi ostala i dalje u trajanju od 14 dana, istaknuo je ministar zdravstva Vili Beroš na sjednici Vlade. HZJZ je izdao i nova pojašnjenja, dodao je, vezano za rad škola i upute za učeničke i studentske domove

<p>Sukladno najnovijim znanstvenim dokazima, istaknuo je u srijedu na sjednici Vlade ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong>, zaraza od korona virusa se značajno smanjuje nakon sedmog dana bolesti.</p><p>- Stoga se predlaže da se osobe u izolaciji otpuštaju nakon 10. dana, ukoliko u zadnja 24 sata nemaju simptome, uz izuzeće osoba koje imaju teže oblike bolesti, pneumoniju, gdje otpust ovisi o kliničkoj procjeni. U tijeku je stručna epidemiološka rasprava o mogućim procjenama ovih smjernica i u Hrvatskoj - istaknuo je Beroš dodavši kako samoizolacija za sada ostaje u vremenskom razdoblju od 14 dana. </p><p>- I to područje se pažljivo prati i bit će u budućnosti predmet daljnjih rasprava - rekao je.</p><p>Posljednja 24 sata, izvijestio je ministar, zabilježeno je 250 novih slučajeva zaraze korona virusom, dok ih je trenutno sveukupno zaraženo 2108. U posljednjih tjedan dana broj aktivnih se smanjio, dodao je, za 18 posto. </p><p>Srednja dob novozaraženih je, dodao je, 42,1 godinu. U proteklih tjedan dana zaraženo je 72 zdravstvenih djelatnika, a u samoizolaciji ih je 545. U bolnici je 300 pacijenata koji su oboljeli od COVID-19, a na respiratoru ih je 24. U dvije najveće klinike u Hrvatskoj, Fran Mihaljević u Zagrebu te KBC Split, bilježi se pad broja hospitaliziranih. </p><p>Ministarstvo zdravstva je na zahtjev Stožera Zadarske i Primorsko-goranske županije donijelo odluku da se specijalna bolnica za ortopediju Biograd na moru te specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Talaso terapija iz Crikvenice određuju za osiguravanje privremenih pružanja zdravstvene skrbi oboljelima od COVID-19. </p><p>- U bolničkom sustavu se ulažu iznimno veliki napori kako bi se uz zbrinjavanje pacijenata oboljelih od COVID-19, zbrinuli i svi ostali pacijenti, a to su hitni, prioritetni pacijenti, kao i onkološki pacijenti, vulnerabilne skupine te teški kronički pacijenti - rekao je. </p><p>Ponovno su pokrenuti i preventivni programi ranog otkrivanja raka dojke i debelog crijeva, a terapija se provodi kontinuirano i bez odgode, naglasio je Beroš. </p><p>HZJZ je, dodao je, izdao nova pojašnjenja za rad škola te upute za učeničke i studentske domove. </p><p>- Izdano je pojašnjenje za vizire u školama u kojem je navedeno da ne mogu zamijeniti maske, osim u slučaju učenika oštećenog sluha - rekao je. </p><p>Epidemiološka situacija je, naglasio je Beroš, pod kontrolom.</p><p>Ministar unutarnjih poslova i načelnik Nacionalnog stožera, <strong>Davor Božinović</strong>, osvrnuo se na kazne koje su dobili organizatori tri koncerta u Muzeju suvremene umjetnosti u iznosu od 30.000 kuna. Otkrio je da je prekršajnih naloga bilo još. </p><p>- Zbog nepridržavanja mjera, inspektori su podnijeli pet prekršajnih naloga i to na tri koncerta i dva noćna kluba - rekao je Božinović. </p><p>Stručnjaci MUP-a i Ravnateljstva Civilne zaštite, dodao je, uključeni su u usuglašavanje stavova RH oko preporuka Vijeća EU o koordiniranom pristupu ograničenjima slobodnog kretanja, a koje je Komisija usvojila početkom rujna.</p><p>- Njima se potiče da sve mjere koje poduzimaju države članice radi ograničavanja slobode kretanja budu koordinirane i jasno komunicirane jer se nacionalni kriteriji za uvođenje mjera trenutno jako razlikuju među zemljama članicama. Smatramo to pozitivnim iskorakom, a ključno nam je zadržavanje regionalnog pristupa, tzv semafora rizičnog područja, ujednačavanje kriterija testiranja - rekao je Božinović. </p><p>Do 30. rujna se produžuje zabrana prelaska granice za državljane trećih zemalja, koji nisu dio Europske unije. </p>