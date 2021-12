Kad to struka procijeni nemam nikakvih problema kao i uvijek do sada testirati se i ponovno cijepiti, rekao je ministar prije par dana, no sad je odlučio ipak uzeti treću dozu bez obzira na antitijela

Prema novim preporukama, treću dozu moguće je uzeti već tri mjeseca nakon druge, a ministar zdravstva prije par dana je izjavio da će on s time pričekati jer ima visok broj antitijela. No, struka to uopće ne savjetuje. - Međutim kad to struka procijeni nemam nikakvih problema kao i uvijek do sada testirati se i ponovno cijepiti se - rekao je ministar prije par dana. No, epidemiologinja Vesna Višekruna Vučina za RTL je rekla da se ne savjetuje testiranje antitijela. - Ono što je bitno naglasiti je da osoba može izvaditi protutijela kada želi znati je li bila u kontaktu s virusom, ali nam to ne može značiti ništa za budući odgovor na infekciju - izjavila je. - Pokazalo se da oni koji su se boosterirali i imali visoku razinu protutijela nisu imali nikakve specifične nuspojave jer imuni odgovor nakon boosteriranja – odnosno dosezanje platoa je individualno ovisno", kaže Oktavija Đaković Rode, voditeljica Odjela za virusologiju Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević. Beroš se u konačnici predomislio i za RTL potvrdio da će se cijepiti boosterom.