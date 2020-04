Beroš tvrdi: Test pokazuje tko je pozitivan i bez simptoma

Kako se u Hrvatskoj do sada testiralo na koronu samo ljude koji su imali simptome, stvorio se zaključak da se onima bez simptoma na testiranju neće pokazati da nose virus. No slučaj ravnatelja KBC Sestre Milosrdnice prof. Maria Zovaka pobio je tu sumnju. I bez simptoma je pozitivan.

- Zdravstvene radnike testiramo u slučaju sumnje i kada nemaju respiratornih simptoma jer su ekstremno izloženi – kaže nam ministar Vili Beroš. Pitali smo da li to onda znači da se kod ljudi bez simptoma može testom dokazati da imaju virus pa kaže: "Očigledno da... u Islandu ima puno asimptomatskih pozitivnih. No kolegica Markotić o tome najbolje zna."

Još od sredine ožujka postavljalo se pitanje zbog čega se ne testira više ljudi kod nas pa je ravnateljica bolnice Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić rekla da je u vrijeme epidemije najvažnije testirati ljude sa simptomima.

- Da na dnevnoj bazi testiramo svaki dan četiri milijuna ljudi u 8 sati ujutro, da je takva mogućnost moguća, onda bi za 8 sati netko od njih recimo mogao imati pozitivan nalaz. Dakle, trebali bi onda svaki sat sve testirati, to bi onda bilo potpuno iracionalno, nemoguće i nepotrebno - rekla je. No s obzirom na to da je Markotić rekla kako kod nas testiranje košta oko 100 eura, kada bi sve barem jednom dnevno testirali, Hrvati bi to dnevno plaćali 400 milijuna eura. Dakle, u svakom pogledu nemoguća misija.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo također se već bio dotakao te teme pa je pojasnio: "U bliskih kontakata osobe s potvrđenom COVID-19 koji nemaju znakove bolesti rutinski se ne provodi testiranje na novi koronavirus. Razlog tome je što negativni nalaz testiranja u takvoj asimptomatskoj fazi ne isključuje infekciju. Stoga se testiranje na SARS-CoV-2 provodi samo u slučaju postavljene sumnje na COVID-19, tj. kada se zadovolje klinički i epidemiološki kriteriji bolesti." Ono što se u međuvremenu promijenilo jest da je virus ušao i naše bolnice odnosno među zdravstvene djelatnike. Kako o njihovom zdravlju u konačnici svi ovisimo jer tko će drugi brinuti o našim oboljelima, politika 'testiranja samo ljudi sa simptomima' se promijenila te se isključivo liječnike, medicinske sestre i ostalo bolničko osobno za koje se sumnja da bi mogli biti zaraženi, redovno testira i kada nemaju simptoma.