Zdravlje građana je imperativ ove vlade. Nedavno smo uplatili 900 milijuna kuna, to je jasan signal ove vlade da smo spremni napraviti sve. Razgovori nisu završeni, i danas je sastanak, sljedeći tjedan je sastanak s veledrogerijama. Svi smo svjesni situacije. Predstavnici veledrogerija su me obavijestili da će danas normalizirati opskrbu lijekovima bolnicama. Ali to ne znači da je problem riješen - rekao je Vili Beroš na presici.

- S obzirom na današnji broj novozaraženih i preminulih, jasno je da smo na prekretnici. Odaziv na cijepljenje, poštivanje mjera, to određuje smjer epidemije. Najviše možemo učiniti sami. Cijepljenje je najsigurniji i najjednostavniji alat za povratak na staro. To je bez dileme - rekao je Beroš.

- Europska agencija za lijekove je naglasila da su rizici AstraZenece minimalni, manji su od loših navika poput pušenja i alkohola. Rizici su minorni. Proces razvoja cjepiva bio je nikad brži. Svaka glasina o tom procesu odmah je dospjela na naslovnice i stvorila se kriva slika o cjepivima. Istina je samo jedna – svaki lijek ima nuspojave. Ali one su iznimka, svi koristimo lijekove, a rizici postoje, ali dešavaju se iznimno - dodao je.

- 60 milijuna ljudi cijepljeno je AstraZenecom, a teške nuspojave su bile u desetcima slučajeva - dodaje.

Beroš kaže da se vraća povjerenje AstraZeneci.

- Od velike je pomoći bila platforma za prijavu cijepljenja - tvrdi.

- Građani se mogu prijaviti preko platforme, obiteljskog liječnika i poziva u call centar. Na platformi se mogu naručiti i oni prioritetni. Od danas je omogućeno da sve pojedinačne liste preko platforme budu plasirane u središnji registar, što su mnogi obiteljski liječnici priželjkivali - pojasnio je Beroš.

